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В ОАЭ откроют новые отели, в которых должно понравиться россиянам - РИА Новости, 27.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220627/oae-1798346520.html
В ОАЭ откроют новые отели, в которых должно понравиться россиянам
В ОАЭ откроют новые отели, в которых должно понравиться россиянам - РИА Новости, 27.06.2022
В ОАЭ откроют новые отели, в которых должно понравиться россиянам
В турагентствах ждут открытия в этом году некоторых новых отелей, которые, по их мнению, должны заинтересовать россиян, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T19:21
2022-06-27T19:21
туризм
туризм
новости - туризм
дубай
оаэ
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отели
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В турагентствах ждут открытия в этом году некоторых новых отелей, которые, по их мнению, должны заинтересовать россиян, сообщает TourDom.ru. Atlantis, The Royal, начнет работу во второй половине года. "Atlantis the Palm очень популярен и узнаваем, – говорит Любовь Воронина из компании "Слетать.ру". – Поэтому многие ждут, что вторая гостиница сети должна превзойти его".Новый комплекс расположен рядом с полумесяцем The Palm, и его гости получат доступ к инфраструктуре. Известно, что в гостинице будет бассейн на большой высоте.Появятся на "Пальме" и другие новинки: Marriott Resort Palm Jumeirah и Hilton Dubai Palm Jumeirah. По словам турагентов, на них ожидается хороший спрос: пляжные гостиницы известных брендов, номера с видом на залив.Portofino Family Hotel строят в Дубае на новом острове The World Islands.Среди городских гостиниц представители туристической розницы отмечают Mandarin Oriental Wasl Tower, который примет гостей в конце года. В здании нынешнего The Oberoi Dubai 1 июля откроется еще одна гостиница известной сети: Anantara Downtown Dubai категории "пять звезд"."В Эмиратах шикарная отельная база, – говорит Дмитрий Анпилогов из "Лагуна Тур". Но есть клиенты, которые уже несколько раз отдыхали в стране и теперь ищут новые форматы. К тому же гостиницы, которые сейчас строят, отличаются по дизайну даже от тех, что были возведены пять лет назад".По словам Любви Верониной, появляются новые материалы и интерьерные решения, например, инфинити бассейны. Эксперты отмечают, что отели часто дают специальные цены на открытие.
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туризм, новости - туризм, дубай, оаэ, туристы, отели, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
19:21 27.06.2022
 
В ОАЭ откроют новые отели, в которых должно понравиться россиянам

Турагенты рассказали, какие новые отели в ОАЭ могут стать популярными у российских гостей

CC BY 2.0 / Werner Bayer / atlantis-the-palm-1Пальмовые острова, ОАЭ
Пальмовые острова, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
CC BY 2.0 / Werner Bayer / atlantis-the-palm-1
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В турагентствах ждут открытия в этом году некоторых новых отелей, которые, по их мнению, должны заинтересовать россиян, сообщает TourDom.ru.
Atlantis, The Royal, начнет работу во второй половине года. "Atlantis the Palm очень популярен и узнаваем, – говорит Любовь Воронина из компании "Слетать.ру". – Поэтому многие ждут, что вторая гостиница сети должна превзойти его".
Новый комплекс расположен рядом с полумесяцем The Palm, и его гости получат доступ к инфраструктуре. Известно, что в гостинице будет бассейн на большой высоте.
Появятся на "Пальме" и другие новинки: Marriott Resort Palm Jumeirah и Hilton Dubai Palm Jumeirah. По словам турагентов, на них ожидается хороший спрос: пляжные гостиницы известных брендов, номера с видом на залив.
Portofino Family Hotel строят в Дубае на новом острове The World Islands.
Среди городских гостиниц представители туристической розницы отмечают Mandarin Oriental Wasl Tower, который примет гостей в конце года.
В здании нынешнего The Oberoi Dubai 1 июля откроется еще одна гостиница известной сети: Anantara Downtown Dubai категории "пять звезд".
"В Эмиратах шикарная отельная база, – говорит Дмитрий Анпилогов из "Лагуна Тур". Но есть клиенты, которые уже несколько раз отдыхали в стране и теперь ищут новые форматы. К тому же гостиницы, которые сейчас строят, отличаются по дизайну даже от тех, что были возведены пять лет назад".
По словам Любви Верониной, появляются новые материалы и интерьерные решения, например, инфинити бассейны. Эксперты отмечают, что отели часто дают специальные цены на открытие.
Верблюды в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 00:38Туризм
В пригороде Дубая построят новые туристические зоны
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмДубайОАЭтуристыОтеликуда поехатькуда можно лететьОтдых на море
 
 
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