В ОАЭ откроют новые отели, в которых должно понравиться россиянам

В турагентствах ждут открытия в этом году некоторых новых отелей, которые, по их мнению, должны заинтересовать россиян, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 27.06.2022

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В турагентствах ждут открытия в этом году некоторых новых отелей, которые, по их мнению, должны заинтересовать россиян, сообщает TourDom.ru. Atlantis, The Royal, начнет работу во второй половине года. "Atlantis the Palm очень популярен и узнаваем, – говорит Любовь Воронина из компании "Слетать.ру". – Поэтому многие ждут, что вторая гостиница сети должна превзойти его".Новый комплекс расположен рядом с полумесяцем The Palm, и его гости получат доступ к инфраструктуре. Известно, что в гостинице будет бассейн на большой высоте.Появятся на "Пальме" и другие новинки: Marriott Resort Palm Jumeirah и Hilton Dubai Palm Jumeirah. По словам турагентов, на них ожидается хороший спрос: пляжные гостиницы известных брендов, номера с видом на залив.Portofino Family Hotel строят в Дубае на новом острове The World Islands.Среди городских гостиниц представители туристической розницы отмечают Mandarin Oriental Wasl Tower, который примет гостей в конце года. В здании нынешнего The Oberoi Dubai 1 июля откроется еще одна гостиница известной сети: Anantara Downtown Dubai категории "пять звезд"."В Эмиратах шикарная отельная база, – говорит Дмитрий Анпилогов из "Лагуна Тур". Но есть клиенты, которые уже несколько раз отдыхали в стране и теперь ищут новые форматы. К тому же гостиницы, которые сейчас строят, отличаются по дизайну даже от тех, что были возведены пять лет назад".По словам Любви Верониной, появляются новые материалы и интерьерные решения, например, инфинити бассейны. Эксперты отмечают, что отели часто дают специальные цены на открытие.

