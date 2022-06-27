https://ria.ru/20220627/lnr-1798522155.html

Военные ЛНР и России эвакуируют нуждающихся в помощи жителей Горского

Военные ЛНР и России эвакуируют нуждающихся в помощи жителей Горского - РИА Новости, 27.06.2022

Военные ЛНР и России эвакуируют нуждающихся в помощи жителей Горского

Военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики и РФ оказывают помощь и эвакуируют жителей Горского, которым нужна медицинская помощь, рассказал... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T18:14

2022-06-27T18:14

2022-06-27T18:14

в мире

иван филипоненко

владимир путин

россия

украина

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787060362_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_d91f8c4450e6bdd13a125df59f38573e.jpg

ГОРСКОЕ (ЛНР), 27 июн - РИА Новости. Военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики и РФ оказывают помощь и эвакуируют жителей Горского, которым нужна медицинская помощь, рассказал РИА Новости российский военнослужащий.Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что населенные пункты Горское и Золотое полностью под контролем республики."Здесь люди (в бомбоубежище – ред.) живут, мы им несем еду, одежду, чтоб не мерзли. Там и дети, и взрослые. Мы им несем еду, чтобы в подвалах было, что поесть, пока устаканится", - рассказал российский военнослужащий.Военнослужащий Народной милиции ЛНР с позывным "Малыш" в свою очередь рассказал РИА Новости, что всех людей, которым нужна медицинская помощь, на данный момент эвакуируют.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением Лисичанска.

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иван филипоненко, владимир путин, россия, украина, донбасс