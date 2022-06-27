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Военные ЛНР и России эвакуируют нуждающихся в помощи жителей Горского - РИА Новости, 27.06.2022
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Военные ЛНР и России эвакуируют нуждающихся в помощи жителей Горского
Военные ЛНР и России эвакуируют нуждающихся в помощи жителей Горского - РИА Новости, 27.06.2022
Военные ЛНР и России эвакуируют нуждающихся в помощи жителей Горского
Военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики и РФ оказывают помощь и эвакуируют жителей Горского, которым нужна медицинская помощь, рассказал... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T18:14
2022-06-27T18:14
в мире
иван филипоненко
владимир путин
россия
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ГОРСКОЕ (ЛНР), 27 июн - РИА Новости. Военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики и РФ оказывают помощь и эвакуируют жителей Горского, которым нужна медицинская помощь, рассказал РИА Новости российский военнослужащий.Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что населенные пункты Горское и Золотое полностью под контролем республики."Здесь люди (в бомбоубежище – ред.) живут, мы им несем еду, одежду, чтоб не мерзли. Там и дети, и взрослые. Мы им несем еду, чтобы в подвалах было, что поесть, пока устаканится", - рассказал российский военнослужащий.Военнослужащий Народной милиции ЛНР с позывным "Малыш" в свою очередь рассказал РИА Новости, что всех людей, которым нужна медицинская помощь, на данный момент эвакуируют.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением Лисичанска.
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в мире, иван филипоненко, владимир путин, россия, украина, донбасс
18:14 27.06.2022
 
Военные ЛНР и России эвакуируют нуждающихся в помощи жителей Горского

Военнослужащие ЛНР и России эвакуируют нуждающихся в помощи жителей Горского

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкМногодетные жители Волчанска и беженцы стоят в очереди за гуманитарной помощью
Многодетные жители Волчанска и беженцы стоят в очереди за гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Многодетные жители Волчанска и беженцы стоят в очереди за гуманитарной помощью. Архивное фото
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ГОРСКОЕ (ЛНР), 27 июн - РИА Новости. Военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики и РФ оказывают помощь и эвакуируют жителей Горского, которым нужна медицинская помощь, рассказал РИА Новости российский военнослужащий.
Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что населенные пункты Горское и Золотое полностью под контролем республики.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:40Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.06.2022
Инфографика
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"Здесь люди (в бомбоубежище – ред.) живут, мы им несем еду, одежду, чтоб не мерзли. Там и дети, и взрослые. Мы им несем еду, чтобы в подвалах было, что поесть, пока устаканится", - рассказал российский военнослужащий.
Военнослужащий Народной милиции ЛНР с позывным "Малыш" в свою очередь рассказал РИА Новости, что всех людей, которым нужна медицинская помощь, на данный момент эвакуируют.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением Лисичанска.
Люди с флагами Украины у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
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В миреИван ФилипоненкоВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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