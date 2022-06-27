https://ria.ru/20220627/lnr-1798506757.html
Пасечник заявил, что территория ЛНР почти освобождена
Пасечник заявил, что территория ЛНР почти освобождена - РИА Новости, 27.06.2022
Пасечник заявил, что территория ЛНР почти освобождена
Освобождение территории Луганской Народной Республики подходит к завершению, заявил глава республики Леонид Пасечник. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T17:19
2022-06-27T17:19
2022-06-27T17:19
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
леонид пасечник
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Освобождение территории Луганской Народной Республики подходит к завершению, заявил глава республики Леонид Пасечник."Освобождение территории нашей республики подходит к завершению. Ежедневно военнослужащие ЛНР и России показывают истинные примеры мужества и героизма, рискуя жизнью за мирное будущее отечества", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, россия, леонид пасечник, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Пасечник заявил, что территория ЛНР почти освобождена
Глава ЛНР Пасечник объявил, что освобождение территории республики подходит к завершению