https://ria.ru/20220627/lnr-1798506757.html

Пасечник заявил, что территория ЛНР почти освобождена

Пасечник заявил, что территория ЛНР почти освобождена - РИА Новости, 27.06.2022

Пасечник заявил, что территория ЛНР почти освобождена

Освобождение территории Луганской Народной Республики подходит к завершению, заявил глава республики Леонид Пасечник. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T17:19

2022-06-27T17:19

2022-06-27T17:19

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

россия

леонид пасечник

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Освобождение территории Луганской Народной Республики подходит к завершению, заявил глава республики Леонид Пасечник."Освобождение территории нашей республики подходит к завершению. Ежедневно военнослужащие ЛНР и России показывают истинные примеры мужества и героизма, рискуя жизнью за мирное будущее отечества", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.

луганская народная республика

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, россия, леонид пасечник, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр