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ВСУ пытаются остановить бегство военных из Лисичанска, заявило Минобороны - РИА Новости, 27.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220627/lisichansk-1798442814.html
ВСУ пытаются остановить бегство военных из Лисичанска, заявило Минобороны
ВСУ пытаются остановить бегство военных из Лисичанска, заявило Минобороны - РИА Новости, 27.06.2022
ВСУ пытаются остановить бегство военных из Лисичанска, заявило Минобороны
Российская артиллерия уничтожила "заградотряд" запрещенного в РФ украинского нацистского формирования "Правый сектор"*, который должен был удержать бегущий со... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T14:37
2022-06-27T15:18
специальная военная операция на украине
в мире
россия
лисичанск
вооруженные силы украины
украина
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила "заградотряд" запрещенного в РФ украинского нацистского формирования "Правый сектор"*, который должен был удержать бегущий со своих позиций батальон украинской 72-й механизированной бригады в районе населенного пункта Волчеяровка, сообщило в понедельник министерство обороны России."На фоне успехов российской армии по освобождению территории Донбасса, украинское командование пытается остановить хаотичное бегство военнослужащих украинских подразделений в районе Лисичанска. Так, для удержания на позициях личного состава первого батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в район населенного пункта Волчеяровка был направлен "заградотряд" нацистского формирования "Правый сектор"*. Российской артиллерией данное подразделение уничтожено", - говорится в сводке МО РФ.* Экстремистская организация, запрещенная в России
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в мире, россия, лисичанск, вооруженные силы украины, украина, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
14:37 27.06.2022 (обновлено: 15:18 27.06.2022)
 
ВСУ пытаются остановить бегство военных из Лисичанска, заявило Минобороны

Минобороны: артиллерия уничтожила заградотряд из украинских националистов под Лисичанском

© AFP 2022 / Anatolii StepanovУничтоженные автомобили на улице Лисичанска
Уничтоженные автомобили на улице Лисичанска - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© AFP 2022 / Anatolii Stepanov
Уничтоженные автомобили на улице Лисичанска
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила "заградотряд" запрещенного в РФ украинского нацистского формирования "Правый сектор"*, который должен был удержать бегущий со своих позиций батальон украинской 72-й механизированной бригады в районе населенного пункта Волчеяровка, сообщило в понедельник министерство обороны России.
"На фоне успехов российской армии по освобождению территории Донбасса, украинское командование пытается остановить хаотичное бегство военнослужащих украинских подразделений в районе Лисичанска. Так, для удержания на позициях личного состава первого батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в район населенного пункта Волчеяровка был направлен "заградотряд" нацистского формирования "Правый сектор"*. Российской артиллерией данное подразделение уничтожено", - говорится в сводке МО РФ.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЛисичанскВооруженные силы УкраиныУкраинаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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