https://ria.ru/20220627/lisichansk-1798442814.html
ВСУ пытаются остановить бегство военных из Лисичанска, заявило Минобороны
ВСУ пытаются остановить бегство военных из Лисичанска, заявило Минобороны - РИА Новости, 27.06.2022
ВСУ пытаются остановить бегство военных из Лисичанска, заявило Минобороны
Российская артиллерия уничтожила "заградотряд" запрещенного в РФ украинского нацистского формирования "Правый сектор"*, который должен был удержать бегущий со... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T14:37
2022-06-27T14:37
2022-06-27T15:18
специальная военная операция на украине
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луганская народная республика
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила "заградотряд" запрещенного в РФ украинского нацистского формирования "Правый сектор"*, который должен был удержать бегущий со своих позиций батальон украинской 72-й механизированной бригады в районе населенного пункта Волчеяровка, сообщило в понедельник министерство обороны России."На фоне успехов российской армии по освобождению территории Донбасса, украинское командование пытается остановить хаотичное бегство военнослужащих украинских подразделений в районе Лисичанска. Так, для удержания на позициях личного состава первого батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в район населенного пункта Волчеяровка был направлен "заградотряд" нацистского формирования "Правый сектор"*. Российской артиллерией данное подразделение уничтожено", - говорится в сводке МО РФ.* Экстремистская организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20220606/plennye-1793585093.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, лисичанск, вооруженные силы украины, украина, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
14:37 27.06.2022 (обновлено: 15:18 27.06.2022)
ВСУ пытаются остановить бегство военных из Лисичанска, заявило Минобороны
Минобороны: артиллерия уничтожила заградотряд из украинских националистов под Лисичанском