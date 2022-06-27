https://ria.ru/20220627/lisichansk-1798442814.html

ВСУ пытаются остановить бегство военных из Лисичанска, заявило Минобороны

ВСУ пытаются остановить бегство военных из Лисичанска, заявило Минобороны - РИА Новости, 27.06.2022

ВСУ пытаются остановить бегство военных из Лисичанска, заявило Минобороны

Российская артиллерия уничтожила "заградотряд" запрещенного в РФ украинского нацистского формирования "Правый сектор"*, который должен был удержать бегущий со... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T14:37

2022-06-27T14:37

2022-06-27T15:18

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила "заградотряд" запрещенного в РФ украинского нацистского формирования "Правый сектор"*, который должен был удержать бегущий со своих позиций батальон украинской 72-й механизированной бригады в районе населенного пункта Волчеяровка, сообщило в понедельник министерство обороны России."На фоне успехов российской армии по освобождению территории Донбасса, украинское командование пытается остановить хаотичное бегство военнослужащих украинских подразделений в районе Лисичанска. Так, для удержания на позициях личного состава первого батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в район населенного пункта Волчеяровка был направлен "заградотряд" нацистского формирования "Правый сектор"*. Российской артиллерией данное подразделение уничтожено", - говорится в сводке МО РФ.* Экстремистская организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20220606/plennye-1793585093.html

россия

лисичанск

украина

луганская народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, лисичанск, вооруженные силы украины, украина, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр