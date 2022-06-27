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Официальный курс доллара составил 53,36 рубля
Официальный курс доллара составил 53,36 рубля - РИА Новости, 27.06.2022
Официальный курс доллара составил 53,36 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 4,07 копейки, до 53,3641 рубля, курс евро - на 8,95 копейки, до 56,0535 рубля,... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T16:20
2022-06-27T16:20
2022-06-27T16:23
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
курс рубля
курс доллара
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 4,07 копейки, до 53,3641 рубля, курс евро - на 8,95 копейки, до 56,0535 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, курс рубля, курс доллара, россия, центральный банк рф (цб рф)
16:20 27.06.2022 (обновлено: 16:23 27.06.2022)
Официальный курс доллара составил 53,36 рубля
Официальный курс доллара вырос до 53,36 рубля, евро — до 56,05 рубля