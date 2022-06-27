https://ria.ru/20220627/koronavirus-1798381553.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 28 больных COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 28 больных COVID-19 - РИА Новости, 27.06.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 28 больных COVID-19
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 148 человек, сообщает в понедельник портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T12:18
2022-06-27T12:18
2022-06-27T12:18
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус в россии
московская область (подмосковье)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 148 человек, сообщает в понедельник портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались два человека.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 212 человек.
https://ria.ru/20220620/mutatsiya-1796629249.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, коронавирус в россии, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 28 больных COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 148 новых случаев COVID-19, два человека умерли