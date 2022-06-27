https://ria.ru/20220627/koronavirus-1798380232.html

В Москве за сутки госпитализировали 114 больных COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 114 больных COVID-19 - РИА Новости, 27.06.2022

В Москве за сутки госпитализировали 114 больных COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 212 случаев COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T12:16

2022-06-27T12:16

2022-06-27T12:25

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

коронавирус в россии

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 212 случаев COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 212, госпитализированы - 114 человек, выздоровели - 153 человека, 13 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 232 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 776 657 случаев коронавируса, выздоровели 2 585 979 человек, умерли 44 099 человек.

https://ria.ru/20220620/mutatsiya-1796629249.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, коронавирус в россии