https://ria.ru/20220627/koronavirus-1798380232.html
В Москве за сутки госпитализировали 114 больных COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 114 больных COVID-19 - РИА Новости, 27.06.2022
В Москве за сутки госпитализировали 114 больных COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 212 случаев COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T12:16
2022-06-27T12:16
2022-06-27T12:25
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
коронавирус в россии
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 212 случаев COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 212, госпитализированы - 114 человек, выздоровели - 153 человека, 13 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 232 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 776 657 случаев коронавируса, выздоровели 2 585 979 человек, умерли 44 099 человек.
https://ria.ru/20220620/mutatsiya-1796629249.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, коронавирус в россии
12:16 27.06.2022 (обновлено: 12:25 27.06.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 114 больных COVID-19
В Москве за сутки выявили 212 новых случаев COVID-19, умерли 13 человек