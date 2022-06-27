https://ria.ru/20220627/kontrakt-1798544493.html

Клишас заявил, что для службы по контракту необходимо пройти обучение

Клишас заявил, что для службы по контракту необходимо пройти обучение - РИА Новости, 27.06.2022

Клишас заявил, что для службы по контракту необходимо пройти обучение

Позиция парламента неизменна, для службы по контракту нужно пройти полноценное обучение и овладеть военной специальностью, заявил председатель комитета Совета... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T19:20

2022-06-27T19:20

2022-06-27T19:48

андрей клишас

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Позиция парламента неизменна, для службы по контракту нужно пройти полноценное обучение и овладеть военной специальностью, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Ранее к закону о воинской службе были внесены поправки, согласно которым возможность служить по контракту могут получить те, кто получил среднее образование и поступает на военную службу, то есть выпускники школ."Позиция парламента останется неизменной, для службы по контракту необходимо пройти полноценное обучение и овладеть военной специальностью. Только так. Никаких контрактников в ближайшие месяцы после призыва", - написал Клишас в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220626/sovfed-1798180078.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

андрей клишас