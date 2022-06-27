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Клишас заявил, что для службы по контракту необходимо пройти обучение - РИА Новости, 27.06.2022
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Клишас заявил, что для службы по контракту необходимо пройти обучение
Клишас заявил, что для службы по контракту необходимо пройти обучение - РИА Новости, 27.06.2022
Клишас заявил, что для службы по контракту необходимо пройти обучение
Позиция парламента неизменна, для службы по контракту нужно пройти полноценное обучение и овладеть военной специальностью, заявил председатель комитета Совета... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T19:20
2022-06-27T19:48
андрей клишас
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Позиция парламента неизменна, для службы по контракту нужно пройти полноценное обучение и овладеть военной специальностью, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Ранее к закону о воинской службе были внесены поправки, согласно которым возможность служить по контракту могут получить те, кто получил среднее образование и поступает на военную службу, то есть выпускники школ."Позиция парламента останется неизменной, для службы по контракту необходимо пройти полноценное обучение и овладеть военной специальностью. Только так. Никаких контрактников в ближайшие месяцы после призыва", - написал Клишас в своем Telegram-канале.
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андрей клишас
19:20 27.06.2022 (обновлено: 19:48 27.06.2022)
 
Клишас заявил, что для службы по контракту необходимо пройти обучение

Сенатор Клишас: для службы по контракту необходимо овладеть военной специальностью

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСенатор Андрей Клишас
Сенатор Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сенатор Андрей Клишас. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Позиция парламента неизменна, для службы по контракту нужно пройти полноценное обучение и овладеть военной специальностью, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Ранее к закону о воинской службе были внесены поправки, согласно которым возможность служить по контракту могут получить те, кто получил среднее образование и поступает на военную службу, то есть выпускники школ.
"Позиция парламента останется неизменной, для службы по контракту необходимо пройти полноценное обучение и овладеть военной специальностью. Только так. Никаких контрактников в ближайшие месяцы после призыва", - написал Клишас в своем Telegram-канале.
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
26 июня, 09:49
В Совфеде раскритиковали идею разрешить служить по контракту выпускникам
 
Андрей Клишас
 
 
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