https://ria.ru/20220627/kndr-1798353218.html

В правительстве Южной Кореи призвали Россию поддержать денуклеаризацию КНДР

В правительстве Южной Кореи призвали Россию поддержать денуклеаризацию КНДР - РИА Новости, 27.06.2022

В правительстве Южной Кореи призвали Россию поддержать денуклеаризацию КНДР

Правительство Южной Кореи верит, что Россия понимает важность мира в Восточной Азии, поддерживает денуклеаризацию КНДР и будет действовать соответствующе,... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T11:23

2022-06-27T11:23

2022-06-27T11:23

в мире

россия

южная корея

корейский полуостров

совет безопасности оон

оон

сша

китай

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СЕУЛ, 27 июн – РИА Новости. Правительство Южной Кореи верит, что Россия понимает важность мира в Восточной Азии, поддерживает денуклеаризацию КНДР и будет действовать соответствующе, заявил на пресс-конференции министр объединения Республики Корея Квон Ен Се."Сейчас Россия находится в сложной ситуации. Но я считаю, что Россия поддерживает денуклеаризацию. Потому что мы хорошо знаем, что Россия как постоянный член Совбеза ООН не раз выступала за санкции в связи с ядерными испытаниями КНДР. Я верю, что Россия как одна из основных сил в мире будет действовать, учитывая важность стабильности Восточной Азии для стабильности и мира во всем мире", - заявил министр.Ранее в Совете Безопасности ООН состоялось голосование по подготовленному США проекту резолюции, направленному на дальнейшее ужесточение санкций в отношении КНДР. Россия проголосовала против этого документа, как и КНР. В результате резолюция не была принята.Как заявили позже в МИД РФ, Москва предлагает отказаться от тупикового пути санкционного давления на КНДР и решить проблему путем дипломатии.

https://ria.ru/20220624/kndr-1797723904.html

россия

южная корея

корейский полуостров

сша

китай

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, южная корея, корейский полуостров, совет безопасности оон, оон, сша, китай, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)