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В правительстве Южной Кореи призвали Россию поддержать денуклеаризацию КНДР
В правительстве Южной Кореи призвали Россию поддержать денуклеаризацию КНДР - РИА Новости, 27.06.2022
В правительстве Южной Кореи призвали Россию поддержать денуклеаризацию КНДР
Правительство Южной Кореи верит, что Россия понимает важность мира в Восточной Азии, поддерживает денуклеаризацию КНДР и будет действовать соответствующе,... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T11:23
2022-06-27T11:23
2022-06-27T11:23
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СЕУЛ, 27 июн – РИА Новости. Правительство Южной Кореи верит, что Россия понимает важность мира в Восточной Азии, поддерживает денуклеаризацию КНДР и будет действовать соответствующе, заявил на пресс-конференции министр объединения Республики Корея Квон Ен Се."Сейчас Россия находится в сложной ситуации. Но я считаю, что Россия поддерживает денуклеаризацию. Потому что мы хорошо знаем, что Россия как постоянный член Совбеза ООН не раз выступала за санкции в связи с ядерными испытаниями КНДР. Я верю, что Россия как одна из основных сил в мире будет действовать, учитывая важность стабильности Восточной Азии для стабильности и мира во всем мире", - заявил министр.Ранее в Совете Безопасности ООН состоялось голосование по подготовленному США проекту резолюции, направленному на дальнейшее ужесточение санкций в отношении КНДР. Россия проголосовала против этого документа, как и КНР. В результате резолюция не была принята.Как заявили позже в МИД РФ, Москва предлагает отказаться от тупикового пути санкционного давления на КНДР и решить проблему путем дипломатии.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, южная корея, корейский полуостров, совет безопасности оон, оон, сша, китай, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В правительстве Южной Кореи призвали Россию поддержать денуклеаризацию КНДР
Министр объединения Южной Кореи Квон призвал Россию поддержать денуклеаризацию КНДР