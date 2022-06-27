https://ria.ru/20220627/kamerun-1798506280.html
Более 30 человек погибли на западе Камеруна при нападении
Более 30 человек погибли на западе Камеруна при нападении - РИА Новости, 27.06.2022
Более 30 человек погибли на западе Камеруна при нападении
Более 30 человек погибли на западе Камеруна в результате нападения на этнической почве, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные источники. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T17:17
2022-06-27T17:17
2022-06-27T17:20
в мире
нигерия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568330061_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e3305773557629bf554f27c3d7e90e6f.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Более 30 человек погибли на западе Камеруна в результате нападения на этнической почве, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные источники.Как отмечается, нападение произошло в минувшие выходные в Бакинджо недалеко от границы с Нигерией.Кровопролитие произошло в районе Аквайя юго-западного региона, где уже пять лет идет восстание англоязычных жителей. Согласно данным источника агентства, нападение связано с затянувшимся спором из-за земли между двумя разными этническими группами.
https://ria.ru/20220512/pogibshie-1788163415.html
нигерия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568330061_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_def1985ff1855448b33450b6d975b310.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигерия
17:17 27.06.2022 (обновлено: 17:20 27.06.2022)
Более 30 человек погибли на западе Камеруна при нападении
Франс Пресс: более 30 человек погибли на западе Камеруна при нападении