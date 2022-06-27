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Более 30 человек погибли на западе Камеруна при нападении - РИА Новости, 27.06.2022
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Более 30 человек погибли на западе Камеруна при нападении
Более 30 человек погибли на западе Камеруна при нападении - РИА Новости, 27.06.2022
Более 30 человек погибли на западе Камеруна при нападении
Более 30 человек погибли на западе Камеруна в результате нападения на этнической почве, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные источники. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T17:17
2022-06-27T17:20
в мире
нигерия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Более 30 человек погибли на западе Камеруна в результате нападения на этнической почве, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные источники.Как отмечается, нападение произошло в минувшие выходные в Бакинджо недалеко от границы с Нигерией.Кровопролитие произошло в районе Аквайя юго-западного региона, где уже пять лет идет восстание англоязычных жителей. Согласно данным источника агентства, нападение связано с затянувшимся спором из-за земли между двумя разными этническими группами.
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в мире, нигерия
17:17 27.06.2022 (обновлено: 17:20 27.06.2022)
 
Более 30 человек погибли на западе Камеруна при нападении

Франс Пресс: более 30 человек погибли на западе Камеруна при нападении

© AP Photo / Andrew HarnikВид на столицу Камеруна Яунде
Вид на столицу Камеруна Яунде - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Вид на столицу Камеруна Яунде. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Более 30 человек погибли на западе Камеруна в результате нападения на этнической почве, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные источники.
"Погибло более 30 человек, в том числе дети, девочки, мужчины, женщины и старики. Некоторые были обезглавлены. Около пяти нигерийцев были убиты", - цитирует издание источник.
Как отмечается, нападение произошло в минувшие выходные в Бакинджо недалеко от границы с Нигерией.
Кровопролитие произошло в районе Аквайя юго-западного региона, где уже пять лет идет восстание англоязычных жителей. Согласно данным источника агентства, нападение связано с затянувшимся спором из-за земли между двумя разными этническими группами.
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