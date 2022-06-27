https://ria.ru/20220627/kamerun-1798506280.html

Более 30 человек погибли на западе Камеруна при нападении

Более 30 человек погибли на западе Камеруна при нападении - РИА Новости, 27.06.2022

Более 30 человек погибли на западе Камеруна при нападении

Более 30 человек погибли на западе Камеруна в результате нападения на этнической почве, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные источники. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T17:17

2022-06-27T17:17

2022-06-27T17:20

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нигерия

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Более 30 человек погибли на западе Камеруна в результате нападения на этнической почве, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные источники.Как отмечается, нападение произошло в минувшие выходные в Бакинджо недалеко от границы с Нигерией.Кровопролитие произошло в районе Аквайя юго-западного региона, где уже пять лет идет восстание англоязычных жителей. Согласно данным источника агентства, нападение связано с затянувшимся спором из-за земли между двумя разными этническими группами.

https://ria.ru/20220512/pogibshie-1788163415.html

нигерия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, нигерия