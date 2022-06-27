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Путин поприветствовал участников молодежного промышленного форума - РИА Новости, 27.06.2022
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Путин поприветствовал участников молодежного промышленного форума
Путин поприветствовал участников молодежного промышленного форума - РИА Новости, 27.06.2022
Путин поприветствовал участников молодежного промышленного форума
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников X Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего-2022" в Тульской области и... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T11:49
2022-06-27T11:49
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников X Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего-2022" в Тульской области и отметил, что Россия славится талантливыми инженерами, чьи работы стали серьезным вкладом в науку, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Наша страна по праву славится талантливыми инженерами, конструкторами, исследователями, рационализаторами производства. Их яркие открытия и разработки стали серьезным вкладом в развитие научно-технической мысли, укрепление значимого потенциала ключевых отраслей отечественной экономики, ОПК. Отрадно, что замечательные, проверенные временем трудовые традиции машиностроителей достойно продолжает нынешнее поколение специалистов", - говорится в телеграмме.Президент РФ отметил, что на форуме собралась талантливая, энергичная, щедрая на прорывные, творческие идеи молодежь, которую ждут насыщенная программа, дискуссии по профессиональным вопросам, встречи с представителями ведущих корпораций, авторитетными педагогами."Убежден, что ваш форум, проходящий в первый, стартовый год объявленного в России Десятилетия науки и технологий, станет важным, ожидаемым событием в отраслевом календаре, предоставит вам прекрасную возможность для повышения своих профессиональных компетенций, реализации конструктивных инициатив и эффективных инженерных решений", - говорится в телеграмме.Путин пожелал участникам удачи и успехов в начинаниях, а также ярких впечатлений от посещения тульской земли.
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россия, общество, владимир путин
11:49 27.06.2022
 
Путин поприветствовал участников молодежного промышленного форума

Путин: Россия славится талантами инженеров, чьи работы стали серьезным вкладом в науку

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников X Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего-2022" в Тульской области и отметил, что Россия славится талантливыми инженерами, чьи работы стали серьезным вкладом в науку, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Наша страна по праву славится талантливыми инженерами, конструкторами, исследователями, рационализаторами производства. Их яркие открытия и разработки стали серьезным вкладом в развитие научно-технической мысли, укрепление значимого потенциала ключевых отраслей отечественной экономики, ОПК. Отрадно, что замечательные, проверенные временем трудовые традиции машиностроителей достойно продолжает нынешнее поколение специалистов", - говорится в телеграмме.
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Президент РФ отметил, что на форуме собралась талантливая, энергичная, щедрая на прорывные, творческие идеи молодежь, которую ждут насыщенная программа, дискуссии по профессиональным вопросам, встречи с представителями ведущих корпораций, авторитетными педагогами.
"Убежден, что ваш форум, проходящий в первый, стартовый год объявленного в России Десятилетия науки и технологий, станет важным, ожидаемым событием в отраслевом календаре, предоставит вам прекрасную возможность для повышения своих профессиональных компетенций, реализации конструктивных инициатив и эффективных инженерных решений", - говорится в телеграмме.
Путин пожелал участникам удачи и успехов в начинаниях, а также ярких впечатлений от посещения тульской земли.
 
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