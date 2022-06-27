https://ria.ru/20220627/inzhenery-1798364859.html

Путин поприветствовал участников молодежного промышленного форума

Путин поприветствовал участников молодежного промышленного форума - РИА Новости, 27.06.2022

Путин поприветствовал участников молодежного промышленного форума

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников X Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего-2022" в Тульской области и... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T11:49

2022-06-27T11:49

2022-06-27T11:49

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников X Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего-2022" в Тульской области и отметил, что Россия славится талантливыми инженерами, чьи работы стали серьезным вкладом в науку, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Наша страна по праву славится талантливыми инженерами, конструкторами, исследователями, рационализаторами производства. Их яркие открытия и разработки стали серьезным вкладом в развитие научно-технической мысли, укрепление значимого потенциала ключевых отраслей отечественной экономики, ОПК. Отрадно, что замечательные, проверенные временем трудовые традиции машиностроителей достойно продолжает нынешнее поколение специалистов", - говорится в телеграмме.Президент РФ отметил, что на форуме собралась талантливая, энергичная, щедрая на прорывные, творческие идеи молодежь, которую ждут насыщенная программа, дискуссии по профессиональным вопросам, встречи с представителями ведущих корпораций, авторитетными педагогами."Убежден, что ваш форум, проходящий в первый, стартовый год объявленного в России Десятилетия науки и технологий, станет важным, ожидаемым событием в отраслевом календаре, предоставит вам прекрасную возможность для повышения своих профессиональных компетенций, реализации конструктивных инициатив и эффективных инженерных решений", - говорится в телеграмме.Путин пожелал участникам удачи и успехов в начинаниях, а также ярких впечатлений от посещения тульской земли.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, владимир путин