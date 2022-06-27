https://ria.ru/20220627/investitsii-1798329837.html

Объем инвестиций в площадку "Печатники" технополиса "Москва" вырос вчетверо

Объем инвестиций в площадку "Печатники" технополиса "Москва" вырос вчетверо - РИА Новости, 27.06.2022

Объем инвестиций в площадку "Печатники" технополиса "Москва" вырос вчетверо

Объем инвестиций в площадку "Печатники" технополиса "Москва" в 2021 году вырос почти в четыре раза, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T10:34

2022-06-27T10:34

2022-06-27T10:34

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

экономика

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Объем инвестиций в площадку "Печатники" технополиса "Москва" в 2021 году вырос почти в четыре раза, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."На площадке "Печатники" размещено 44 резидента столичной особой экономической зоны, в том числе высокотехнологичные и медицинские компании, предприятия ИТ-сферы. В прошлом году они инвестировали в свои производства 12,5 миллиарда рублей, то есть почти в четыре раза больше, чем в 2020 году. По сравнению с допандемийным 2019 годом показатель вырос еще сильнее - в 8,3 раза", - рассказал Ефимов, чьи слова приводятся на портале мэра Москвы.В материале отмечается, что около трети компаний-резидентов на площадке в Печатниках являются производителями медицинских изделий, оборудования и биофармацевтики."13 медицинских предприятий площадки "Печатники" столичной ОЭЗ вложили в свои проекты 11 миллиардов рублей в 2021 году", - добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

https://ria.ru/20220622/moskva-1797247963.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский, экономика