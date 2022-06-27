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Объем инвестиций в площадку "Печатники" технополиса "Москва" вырос вчетверо - РИА Новости, 27.06.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20220627/investitsii-1798329837.html
Объем инвестиций в площадку "Печатники" технополиса "Москва" вырос вчетверо
Объем инвестиций в площадку "Печатники" технополиса "Москва" вырос вчетверо - РИА Новости, 27.06.2022
Объем инвестиций в площадку "Печатники" технополиса "Москва" вырос вчетверо
Объем инвестиций в площадку "Печатники" технополиса "Москва" в 2021 году вырос почти в четыре раза, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T10:34
2022-06-27T10:34
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
экономика
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Объем инвестиций в площадку "Печатники" технополиса "Москва" в 2021 году вырос почти в четыре раза, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."На площадке "Печатники" размещено 44 резидента столичной особой экономической зоны, в том числе высокотехнологичные и медицинские компании, предприятия ИТ-сферы. В прошлом году они инвестировали в свои производства 12,5 миллиарда рублей, то есть почти в четыре раза больше, чем в 2020 году. По сравнению с допандемийным 2019 годом показатель вырос еще сильнее - в 8,3 раза", - рассказал Ефимов, чьи слова приводятся на портале мэра Москвы.В материале отмечается, что около трети компаний-резидентов на площадке в Печатниках являются производителями медицинских изделий, оборудования и биофармацевтики."13 медицинских предприятий площадки "Печатники" столичной ОЭЗ вложили в свои проекты 11 миллиардов рублей в 2021 году", - добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
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москва, владислав овчинский, экономика
10:34 27.06.2022
 

Объем инвестиций в площадку "Печатники" технополиса "Москва" вырос вчетверо

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Объем инвестиций в площадку "Печатники" технополиса "Москва" в 2021 году вырос почти в четыре раза, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"На площадке "Печатники" размещено 44 резидента столичной особой экономической зоны, в том числе высокотехнологичные и медицинские компании, предприятия ИТ-сферы. В прошлом году они инвестировали в свои производства 12,5 миллиарда рублей, то есть почти в четыре раза больше, чем в 2020 году. По сравнению с допандемийным 2019 годом показатель вырос еще сильнее - в 8,3 раза", - рассказал Ефимов, чьи слова приводятся на портале мэра Москвы.
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22 июня, 11:56Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Несырьевой экспорт Москвы вырос на четверть до 33,5 млрд долларов
В материале отмечается, что около трети компаний-резидентов на площадке в Печатниках являются производителями медицинских изделий, оборудования и биофармацевтики.
"13 медицинских предприятий площадки "Печатники" столичной ОЭЗ вложили в свои проекты 11 миллиардов рублей в 2021 году", - добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав ОвчинскийЭкономика
 
 
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