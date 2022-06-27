https://ria.ru/20220627/gipoksiya-1798287725.html

Врач назвал симптомы кислородной недостаточности

Врач назвал симптомы кислородной недостаточности - РИА Новости, 27.06.2022

Врач назвал симптомы кислородной недостаточности

Гипоксия негативно влияет на работу всего организма. Клинические проявления и способы профилактики этого состояния в интервью радио Sputnik перечислил доктор... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T02:10

2022-06-27T02:10

2022-06-27T10:54

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Гипоксия негативно влияет на работу всего организма. Клинические проявления и способы профилактики этого состояния в интервью радио Sputnik перечислил доктор медицинских наук Роман Горенков.Кислородная недостаточность, то есть гипоксия, опасна для всего организма, но в первую очередь она приводит к поражению нервной ткани, отметил доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике (семейной медицине) Роман Горенков.Иногда гипоксию можно выявить только с помощью пульсоксиметра – специального прибора для измерения сатурации, то есть степени насыщения крови кислородом, добавил он."Содержание кислорода выше 95 процентов – норма, все, что ниже, – патология", – уточнил Горенков.Нехватка кислорода в организме возникает по разным причинам, в частности, она может быть вызвана понижением атмосферного давления или неблагоприятными экологическими факторами, продолжил врач."Она может возникнуть в результате выброса в атмосферу токсичных газов, в частности, монооксида углерода, который образуется при сжигании топлива. Это вещество блокирует гемоглобин, приводит к образованию карбоксигемоглобина (соединение гемоглобина и угарного газа, – ред.)", – привел пример Горенков.Нередко люди испытывают кислородное голодание из-за определенных заболеваний или особенностей своего образа жизни, добавил врач. Так, гипоксия может быть связана с анемией или инфекционным поражением легких."Может быть связана с поражением легких, как было при COVID-19, или с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Гипоксия бывает из-за низкой физической активности, долгого нахождения в помещении", – сказал Горенков.По его словам, основной метод лечения кислородной недостаточности – оксигенотерапия. А профилактикой гипоксии является активный образ жизни и регулярное проветривание помещений, считает врач."Обыденная профилактика – проветривание помещения, активный образ жизни, физические нагрузки – ходьба, бег трусцой на улице, чтобы был доступ кислорода", – посоветовал Роман Горенков в интервью радио Sputnik.

https://radiosputnik.ria.ru/20210814/pogoda-1745652273.html

https://ria.ru/20220517/mif-1788928405.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

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