https://ria.ru/20220627/gipoksiya-1798287725.html
Врач назвал симптомы кислородной недостаточности
Врач назвал симптомы кислородной недостаточности - РИА Новости, 27.06.2022
Врач назвал симптомы кислородной недостаточности
Гипоксия негативно влияет на работу всего организма. Клинические проявления и способы профилактики этого состояния в интервью радио Sputnik перечислил доктор... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T02:10
2022-06-27T02:10
2022-06-27T10:54
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Гипоксия негативно влияет на работу всего организма. Клинические проявления и способы профилактики этого состояния в интервью радио Sputnik перечислил доктор медицинских наук Роман Горенков.Кислородная недостаточность, то есть гипоксия, опасна для всего организма, но в первую очередь она приводит к поражению нервной ткани, отметил доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике (семейной медицине) Роман Горенков.Иногда гипоксию можно выявить только с помощью пульсоксиметра – специального прибора для измерения сатурации, то есть степени насыщения крови кислородом, добавил он."Содержание кислорода выше 95 процентов – норма, все, что ниже, – патология", – уточнил Горенков.Нехватка кислорода в организме возникает по разным причинам, в частности, она может быть вызвана понижением атмосферного давления или неблагоприятными экологическими факторами, продолжил врач."Она может возникнуть в результате выброса в атмосферу токсичных газов, в частности, монооксида углерода, который образуется при сжигании топлива. Это вещество блокирует гемоглобин, приводит к образованию карбоксигемоглобина (соединение гемоглобина и угарного газа, – ред.)", – привел пример Горенков.Нередко люди испытывают кислородное голодание из-за определенных заболеваний или особенностей своего образа жизни, добавил врач. Так, гипоксия может быть связана с анемией или инфекционным поражением легких."Может быть связана с поражением легких, как было при COVID-19, или с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Гипоксия бывает из-за низкой физической активности, долгого нахождения в помещении", – сказал Горенков.По его словам, основной метод лечения кислородной недостаточности – оксигенотерапия. А профилактикой гипоксии является активный образ жизни и регулярное проветривание помещений, считает врач."Обыденная профилактика – проветривание помещения, активный образ жизни, физические нагрузки – ходьба, бег трусцой на улице, чтобы был доступ кислорода", – посоветовал Роман Горенков в интервью радио Sputnik.
https://radiosputnik.ria.ru/20210814/pogoda-1745652273.html
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общество, здоровье - общество
02:10 27.06.2022 (обновлено: 10:54 27.06.2022)
Врач назвал симптомы кислородной недостаточности
Врач Горенков назвал симптомами гипоксии слабость, повышенную утомляемость и сонливость
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости.
Гипоксия негативно влияет на работу всего организма. Клинические проявления и способы профилактики этого состояния в интервью радио Sputnik перечисли
л доктор медицинских наук Роман Горенков.
Кислородная недостаточность, то есть гипоксия, опасна для всего организма, но в первую очередь она приводит к поражению нервной ткани, отметил доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике (семейной медицине) Роман Горенков.
"Клинически гипоксия проявляется, прежде всего, в поражении нервной ткани, поэтому на ее фоне развиваются слабость, повышенная утомляемость, синдром хронической усталости, головные боли, головокружения, сонливость днем, бледность кожи, гипотония. Это первые неспецифические признаки гипоксии", – предупредил Горенков.
Иногда гипоксию можно выявить только с помощью пульсоксиметра – специального прибора для измерения сатурации, то есть степени насыщения крови кислородом, добавил он.
"Содержание кислорода выше 95 процентов – норма, все, что ниже, – патология", – уточнил Горенков.
Нехватка кислорода в организме возникает по разным причинам, в частности, она может быть вызвана понижением атмосферного давления или неблагоприятными экологическими факторами, продолжил врач.
"Она может возникнуть в результате выброса в атмосферу токсичных газов, в частности, монооксида углерода, который образуется при сжигании топлива. Это вещество блокирует гемоглобин, приводит к образованию карбоксигемоглобина (соединение гемоглобина и угарного газа, – ред.)", – привел пример Горенков.
Нередко люди испытывают кислородное голодание из-за определенных заболеваний или особенностей своего образа жизни, добавил врач. Так, гипоксия может быть связана с анемией или инфекционным поражением легких.
"Может быть связана с поражением легких, как было при COVID-19, или с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Гипоксия бывает из-за низкой физической активности, долгого нахождения в помещении", – сказал Горенков.
По его словам, основной метод лечения кислородной недостаточности – оксигенотерапия. А профилактикой гипоксии является активный образ жизни и регулярное проветривание помещений, считает врач.
"Обыденная профилактика – проветривание помещения, активный образ жизни, физические нагрузки – ходьба, бег трусцой на улице, чтобы был доступ кислорода", – посоветовал Роман Горенков в интервью радио Sputnik.