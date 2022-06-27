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"Газпром" возобновил поставки по "Турецкому потоку" - РИА Новости, 27.06.2022
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"Газпром" возобновил поставки по "Турецкому потоку"
"Газпром" возобновил поставки по "Турецкому потоку" - РИА Новости, 27.06.2022
"Газпром" возобновил поставки по "Турецкому потоку"
"Газпром" завершил профилактические работы и возобновил прокачку газа по "Турецкому потоку", сообщается в Telegram-канале компании. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T20:38
2022-06-27T21:33
газпром
экономика
турция
россия
черное море
турецкий поток
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. "Газпром" завершил профилактические работы и возобновил прокачку газа по "Турецкому потоку", сообщается в Telegram-канале компании.Газопровод с 21 июня был закрыт на плановое техобслуживание при согласовании со всеми заинтересованными сторонами."Турецкий поток" — экспортный трубопровод, состоящий из двух ниток. Одна из них предназначена для поставок газа из России через Черное море в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Его проектная мощность достигает 31,5 миллиарда "кубов" ежегодно. Эксплуатация газопровода началась в январе 2020 года.
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газпром, экономика, турция, россия, черное море, турецкий поток
20:38 27.06.2022 (обновлено: 21:33 27.06.2022)
 
"Газпром" возобновил поставки по "Турецкому потоку"

"Газпром" закончил техобслуживание и возобновил поставки газа по "Турецкому потоку"

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция "Казачья", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция Казачья, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Компрессорная станция "Казачья", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. "Газпром" завершил профилактические работы и возобновил прокачку газа по "Турецкому потоку", сообщается в Telegram-канале компании.
"Транспортировка газа возобновлена сегодня в 20:00 мск", — говорится в заявлении.
Газопровод с 21 июня был закрыт на плановое техобслуживание при согласовании со всеми заинтересованными сторонами.
"Турецкий поток" — экспортный трубопровод, состоящий из двух ниток. Одна из них предназначена для поставок газа из России через Черное море в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Его проектная мощность достигает 31,5 миллиарда "кубов" ежегодно. Эксплуатация газопровода началась в январе 2020 года.
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