https://ria.ru/20220627/gazprom-1798564038.html

"Газпром" возобновил поставки по "Турецкому потоку"

"Газпром" возобновил поставки по "Турецкому потоку" - РИА Новости, 27.06.2022

"Газпром" возобновил поставки по "Турецкому потоку"

"Газпром" завершил профилактические работы и возобновил прокачку газа по "Турецкому потоку", сообщается в Telegram-канале компании. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T20:38

2022-06-27T20:38

2022-06-27T21:33

газпром

экономика

турция

россия

черное море

турецкий поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798565528_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d916e5741da784bffd09d0f5acc7e2c6.jpg

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. "Газпром" завершил профилактические работы и возобновил прокачку газа по "Турецкому потоку", сообщается в Telegram-канале компании.Газопровод с 21 июня был закрыт на плановое техобслуживание при согласовании со всеми заинтересованными сторонами."Турецкий поток" — экспортный трубопровод, состоящий из двух ниток. Одна из них предназначена для поставок газа из России через Черное море в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Его проектная мощность достигает 31,5 миллиарда "кубов" ежегодно. Эксплуатация газопровода началась в январе 2020 года.

https://ria.ru/20220616/gazprom-1795851283.html

турция

россия

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

газпром, экономика, турция, россия, черное море, турецкий поток