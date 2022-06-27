20:38 27.06.2022 (обновлено: 21:33 27.06.2022)
"Газпром" возобновил поставки по "Турецкому потоку"
"Газпром" закончил техобслуживание и возобновил поставки газа по "Турецкому потоку"
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция "Казачья", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция "Казачья", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. "Газпром" завершил профилактические работы и возобновил прокачку газа по "Турецкому потоку", сообщается в Telegram-канале компании.
"Транспортировка газа возобновлена сегодня в 20:00 мск", — говорится в заявлении.
Газопровод с 21 июня был закрыт на плановое техобслуживание при согласовании со всеми заинтересованными сторонами.
"Турецкий поток" — экспортный трубопровод, состоящий из двух ниток. Одна из них предназначена для поставок газа из России через Черное море в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Его проектная мощность достигает 31,5 миллиарда "кубов" ежегодно. Эксплуатация газопровода началась в январе 2020 года.