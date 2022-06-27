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В Херсоне напечатали первый тираж газеты "Надднепрянская правда" - РИА Новости, 27.06.2022
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https://ria.ru/20220627/gazeta-1798324296.html
В Херсоне напечатали первый тираж газеты "Надднепрянская правда"
В Херсоне напечатали первый тираж газеты "Надднепрянская правда" - РИА Новости, 27.06.2022
В Херсоне напечатали первый тираж газеты "Надднепрянская правда"
Городская типография возобновила работу в Херсоне, напечатан первый тираж в 10 тысяч экземпляров газеты "Надднепрянская правда", рассказал РИА Новости сотрудник РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T10:21
2022-06-27T10:21
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
запорожская область
донбасс
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ХЕРСОН, 27 июн - РИА Новости. Городская типография возобновила работу в Херсоне, напечатан первый тираж в 10 тысяч экземпляров газеты "Надднепрянская правда", рассказал РИА Новости сотрудник пресс-службы военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Мороз."Сейчас запускается наша городская херсонская типография. Выпущен первый экземпляр газеты. Газета будет распространяться в сети магазинов, аптек и АЗС. Люди будут эту газету получать бесплатно", - сказал Мороз.По словам собеседника агентства, издание планируется распространять не только в городе, но и в райцентрах и поселках.Ранее специалисты связи министерства обороны РФ перенастроили оборудование в городском радио- и телепередающем центре, обеспечив вещание российских телеканалов и возможность работы местной телестудии.Ведущая Влада рассказала РИА Новости, что на сегодняшний день она вместе с коллегами проходит процесс обучения. Начинающий специалист рассчитывает, что в ближайшее время в Херсон доставят все необходимое оборудование, студия заработает в полную силу, а сама сотрудница сможет исполнить свою мечту и начнет выходить в эфир.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
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херсон
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в мире, херсон, херсонская область , запорожская область, донбасс
10:21 27.06.2022
 
В Херсоне напечатали первый тираж газеты "Надднепрянская правда"

В Херсоне напечатали первый тираж "Надднепрянской правды" в десять тысяч экземпляров

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
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ХЕРСОН, 27 июн - РИА Новости. Городская типография возобновила работу в Херсоне, напечатан первый тираж в 10 тысяч экземпляров газеты "Надднепрянская правда", рассказал РИА Новости сотрудник пресс-службы военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Мороз.
"Сейчас запускается наша городская херсонская типография. Выпущен первый экземпляр газеты. Газета будет распространяться в сети магазинов, аптек и АЗС. Люди будут эту газету получать бесплатно", - сказал Мороз.
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По словам собеседника агентства, издание планируется распространять не только в городе, но и в райцентрах и поселках.
Ранее специалисты связи министерства обороны РФ перенастроили оборудование в городском радио- и телепередающем центре, обеспечив вещание российских телеканалов и возможность работы местной телестудии.
Ведущая Влада рассказала РИА Новости, что на сегодняшний день она вместе с коллегами проходит процесс обучения. Начинающий специалист рассчитывает, что в ближайшее время в Херсон доставят все необходимое оборудование, студия заработает в полную силу, а сама сотрудница сможет исполнить свою мечту и начнет выходить в эфир.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
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