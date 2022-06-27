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В Херсоне напечатали первый тираж газеты "Надднепрянская правда"

В Херсоне напечатали первый тираж газеты "Надднепрянская правда" - РИА Новости, 27.06.2022

В Херсоне напечатали первый тираж газеты "Надднепрянская правда"

Городская типография возобновила работу в Херсоне, напечатан первый тираж в 10 тысяч экземпляров газеты "Надднепрянская правда", рассказал РИА Новости сотрудник РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T10:21

2022-06-27T10:21

2022-06-27T10:21

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ХЕРСОН, 27 июн - РИА Новости. Городская типография возобновила работу в Херсоне, напечатан первый тираж в 10 тысяч экземпляров газеты "Надднепрянская правда", рассказал РИА Новости сотрудник пресс-службы военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Мороз."Сейчас запускается наша городская херсонская типография. Выпущен первый экземпляр газеты. Газета будет распространяться в сети магазинов, аптек и АЗС. Люди будут эту газету получать бесплатно", - сказал Мороз.По словам собеседника агентства, издание планируется распространять не только в городе, но и в райцентрах и поселках.Ранее специалисты связи министерства обороны РФ перенастроили оборудование в городском радио- и телепередающем центре, обеспечив вещание российских телеканалов и возможность работы местной телестудии.Ведущая Влада рассказала РИА Новости, что на сегодняшний день она вместе с коллегами проходит процесс обучения. Начинающий специалист рассчитывает, что в ближайшее время в Херсон доставят все необходимое оборудование, студия заработает в полную силу, а сама сотрудница сможет исполнить свою мечту и начнет выходить в эфир.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.

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херсон

херсонская область

запорожская область

донбасс

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Ольга Фомченкова

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