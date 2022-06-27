Рейтинг@Mail.ru
В ЕС оценили эффект от снижения поставок "голубого топлива" из России - РИА Новости, 27.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220627/gaz-1798556186.html
В ЕС оценили эффект от снижения поставок "голубого топлива" из России
В ЕС оценили эффект от снижения поставок "голубого топлива" из России - РИА Новости, 27.06.2022
В ЕС оценили эффект от снижения поставок "голубого топлива" из России
Газовая система Евросоюза смогла абсорбировать сокращение поставок "голубого топлива" из России, немедленных рисков для снабжения нет, заявила еврокомиссар по... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T20:00
2022-06-27T22:32
люксембург (округ)
еврокомиссия
евросоюз
цены на нефть
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793013862_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_2c7016ddfe9984b64fe3e6cb216e435c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Газовая система Евросоюза смогла абсорбировать сокращение поставок "голубого топлива" из России, немедленных рисков для снабжения нет, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.При этом в целом риски для снабжения газом в союзе "высоки, как никогда", отметила она. Не исключено, что ситуация с этим топливом в ЕС станет более трудной в ближайшие месяцы.Симсон напомнила, что в настоящее время 12 стран ЕС полностью или частично не получают российский газ.Евросоюз готовился к возможным перебоями в поставках "голубого топлива", однако требуются дополнительные усилия, отметила она."Если все страны ЕС будут затронуты в течение более продолжительного периода времени, нам будет нужен дополнительный запас прочности, чтобы пройти зиму даже в случае полного срыва поставок российского газа", - сказала она.Ряд предложений для подготовки ЕС к зиме Еврокомиссия планирует представить в июле.В этом контексте ЕК считает необходимым усилить в Евросоюзе сбережение и энергоэффективность, заменять по возможности газ на другие виды топлива, при этом активация потребления энергии из возобновляемых источников будет наилучшим решением, нарастить усилия по диверсификации поставок.
https://ria.ru/20220627/gaz-1798293811.html
люксембург (округ)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793013862_0:0:2349:1762_1920x0_80_0_0_cf7a54cd95a9113ae4e3a6393cbc3827.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
люксембург (округ), еврокомиссия, евросоюз, цены на нефть, санкции в отношении россии
20:00 27.06.2022 (обновлено: 22:32 27.06.2022)
 
В ЕС оценили эффект от снижения поставок "голубого топлива" из России

Еврокомиссар Симсон: газовая система ЕС смогла абсорбировать сокращение поставок из России

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Газовая система Евросоюза смогла абсорбировать сокращение поставок "голубого топлива" из России, немедленных рисков для снабжения нет, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
"Риски для безопасности снабжения не являются немедленными. Европейская газовая система хорошо отреагировала и пока могла абсорбировать сокращения", - сказала Симсон на конференции в Люксембурге, которая транслируется на сайте Еврокомиссии.
При этом в целом риски для снабжения газом в союзе "высоки, как никогда", отметила она. Не исключено, что ситуация с этим топливом в ЕС станет более трудной в ближайшие месяцы.
Симсон напомнила, что в настоящее время 12 стран ЕС полностью или частично не получают российский газ.
Евросоюз готовился к возможным перебоями в поставках "голубого топлива", однако требуются дополнительные усилия, отметила она.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
Вчера, 06:14
Эксперт рассказал, чем может грозить Европе дефицит поставок газа
"Если все страны ЕС будут затронуты в течение более продолжительного периода времени, нам будет нужен дополнительный запас прочности, чтобы пройти зиму даже в случае полного срыва поставок российского газа", - сказала она.
Ряд предложений для подготовки ЕС к зиме Еврокомиссия планирует представить в июле.
В этом контексте ЕК считает необходимым усилить в Евросоюзе сбережение и энергоэффективность, заменять по возможности газ на другие виды топлива, при этом активация потребления энергии из возобновляемых источников будет наилучшим решением, нарастить усилия по диверсификации поставок.
 
Люксембург (округ)ЕврокомиссияЕвросоюзЦены на нефтьСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала