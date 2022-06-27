https://ria.ru/20220627/gaz-1798556186.html

В ЕС оценили эффект от снижения поставок "голубого топлива" из России

В ЕС оценили эффект от снижения поставок "голубого топлива" из России - РИА Новости, 27.06.2022

В ЕС оценили эффект от снижения поставок "голубого топлива" из России

Газовая система Евросоюза смогла абсорбировать сокращение поставок "голубого топлива" из России, немедленных рисков для снабжения нет, заявила еврокомиссар по... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T20:00

2022-06-27T20:00

2022-06-27T22:32

люксембург (округ)

еврокомиссия

евросоюз

цены на нефть

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Газовая система Евросоюза смогла абсорбировать сокращение поставок "голубого топлива" из России, немедленных рисков для снабжения нет, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.При этом в целом риски для снабжения газом в союзе "высоки, как никогда", отметила она. Не исключено, что ситуация с этим топливом в ЕС станет более трудной в ближайшие месяцы.Симсон напомнила, что в настоящее время 12 стран ЕС полностью или частично не получают российский газ.Евросоюз готовился к возможным перебоями в поставках "голубого топлива", однако требуются дополнительные усилия, отметила она."Если все страны ЕС будут затронуты в течение более продолжительного периода времени, нам будет нужен дополнительный запас прочности, чтобы пройти зиму даже в случае полного срыва поставок российского газа", - сказала она.Ряд предложений для подготовки ЕС к зиме Еврокомиссия планирует представить в июле.В этом контексте ЕК считает необходимым усилить в Евросоюзе сбережение и энергоэффективность, заменять по возможности газ на другие виды топлива, при этом активация потребления энергии из возобновляемых источников будет наилучшим решением, нарастить усилия по диверсификации поставок.

https://ria.ru/20220627/gaz-1798293811.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

люксембург (округ), еврокомиссия, евросоюз, цены на нефть, санкции в отношении россии