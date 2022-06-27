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Операторов газохранилищ в ЕС обязали пройти новую сертификацию - РИА Новости, 27.06.2022
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Операторов газохранилищ в ЕС обязали пройти новую сертификацию
Операторов газохранилищ в ЕС обязали пройти новую сертификацию - РИА Новости, 27.06.2022
Операторов газохранилищ в ЕС обязали пройти новую сертификацию
Евросоюз окончательно одобрил законодательство, по которому все операторы газовых хранилищ в ЕС должны будут пройти новую сертификацию, чтобы снизить риски... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T12:04
2022-06-27T12:04
экономика
евросоюз
европарламент
сжиженный природный газ
природный газ
европа
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Евросоюз окончательно одобрил законодательство, по которому все операторы газовых хранилищ в ЕС должны будут пройти новую сертификацию, чтобы снизить риски вмешательства извне, говорится в сообщении Еврокомиссии (ЕК).Законопроект официально приняли министры энергетики стран ЕС на заседании в понедельник. На прошлой неделе его поддержал Европейский парламент. Это новое Положение о хранении газа вступит в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале ЕС, отмечается в нем."Мощности по хранению газа теперь будут считаться критически важной инфраструктурой, и все операторы хранилищ в ЕС должны будут пройти новый процесс сертификации, чтобы снизить риски вмешательства извне", - говорится в релизе.На прошлой неделе в сообщении Европарламента об одобрении этих новых правил отмечалось, что операторы, не прошедшие новую сертификацию, должны будут отказаться от собственности или контроля над мощностями по хранению газа ЕС.
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экономика, евросоюз, европарламент, сжиженный природный газ, природный газ, европа
12:04 27.06.2022
 
Операторов газохранилищ в ЕС обязали пройти новую сертификацию

ЕС принял законодательство, обязывающее операторов газохранилищ пройти новую сертификацию

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Евросоюз окончательно одобрил законодательство, по которому все операторы газовых хранилищ в ЕС должны будут пройти новую сертификацию, чтобы снизить риски вмешательства извне, говорится в сообщении Еврокомиссии (ЕК).
Законопроект официально приняли министры энергетики стран ЕС на заседании в понедельник. На прошлой неделе его поддержал Европейский парламент. Это новое Положение о хранении газа вступит в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале ЕС, отмечается в нем.
"Мощности по хранению газа теперь будут считаться критически важной инфраструктурой, и все операторы хранилищ в ЕС должны будут пройти новый процесс сертификации, чтобы снизить риски вмешательства извне", - говорится в релизе.
На прошлой неделе в сообщении Европарламента об одобрении этих новых правил отмечалось, что операторы, не прошедшие новую сертификацию, должны будут отказаться от собственности или контроля над мощностями по хранению газа ЕС.
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