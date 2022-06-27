https://ria.ru/20220627/gaz-1798372997.html

Операторов газохранилищ в ЕС обязали пройти новую сертификацию

Операторов газохранилищ в ЕС обязали пройти новую сертификацию - РИА Новости, 27.06.2022

Операторов газохранилищ в ЕС обязали пройти новую сертификацию

Евросоюз окончательно одобрил законодательство, по которому все операторы газовых хранилищ в ЕС должны будут пройти новую сертификацию, чтобы снизить риски... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T12:04

2022-06-27T12:04

2022-06-27T12:04

экономика

евросоюз

европарламент

сжиженный природный газ

природный газ

европа

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БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Евросоюз окончательно одобрил законодательство, по которому все операторы газовых хранилищ в ЕС должны будут пройти новую сертификацию, чтобы снизить риски вмешательства извне, говорится в сообщении Еврокомиссии (ЕК).Законопроект официально приняли министры энергетики стран ЕС на заседании в понедельник. На прошлой неделе его поддержал Европейский парламент. Это новое Положение о хранении газа вступит в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале ЕС, отмечается в нем."Мощности по хранению газа теперь будут считаться критически важной инфраструктурой, и все операторы хранилищ в ЕС должны будут пройти новый процесс сертификации, чтобы снизить риски вмешательства извне", - говорится в релизе.На прошлой неделе в сообщении Европарламента об одобрении этих новых правил отмечалось, что операторы, не прошедшие новую сертификацию, должны будут отказаться от собственности или контроля над мощностями по хранению газа ЕС.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, евросоюз, европарламент, сжиженный природный газ, природный газ, европа