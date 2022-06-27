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Шольц заявил о расхождении взглядов стран G7 по украинскому конфликту

Шольц заявил о расхождении взглядов стран G7 по украинскому конфликту - РИА Новости, 27.06.2022

Шольц заявил о расхождении взглядов стран G7 по украинскому конфликту

Страны G7 и приглашенные лидеры пяти государств по-разному смотрят на ситуацию на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц журналистам, подводя итоги второго дня... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T19:43

2022-06-27T19:43

2022-06-27T19:43

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саммит g7

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БЕРЛИН, 27 июн - РИА Новости. Страны G7 и приглашенные лидеры пяти государств по-разному смотрят на ситуацию на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц журналистам, подводя итоги второго дня саммита G7."Сегодня, на второй день саммита в Эльмау, я приветствовал здесь пять наших стран-партнеров - демократий будущего и с будущим: Индию, Индонезию, Сенегал, ЮАР и Аргентину. Как демократии, мы аналогично смотрим на мир. И это хорошо, важно и необходимо, чтобы мы вели разговор друг с другом. Взаимное выслушивание создает взаимное понимание, и это облегчает сотрудничество. В вопросах защиты климата, обеспечение энергетикой, борьбой с голодом в мире мы очень хорошо, открыто и конструктивно поговорили, этот диалог важен и будет продолжен", - сказал Шольц.Вместе с тем, по словам канцлера ФРГ, на ситуацию "на Украине мы смотрим с разных перспектив, все это знают". Именно поэтому "важно, что мы говорим друг с другом об этом, говорим о нынешних точках зрения".Саммит G7 под председательством Германии проходит в баварском замке Эльмау. Он стартовал в воскресенье и будет завершен во вторник. В качестве гостей на саммите присутствуют лидеры пяти стран: Индии, Индонезии, ЮАР, Сенегала и Аргентины. Центральной темой обсуждения в первой половине дня в понедельник стала ситуация на Украине, к пленарной сессии по видеосвязи присоединился Владимир Зеленский.

https://ria.ru/20220627/pomosch-1798443802.html

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