https://ria.ru/20220627/energonositeli-1798450673.html

Страны G7 планируют шаги по сокращению экспортных доходов России

Страны G7 планируют шаги по сокращению экспортных доходов России - РИА Новости, 27.06.2022

Страны G7 планируют шаги по сокращению экспортных доходов России

Страны G7 намерены предпринять шаги по сокращению экспортных доходов России за счет уменьшения своей зависимости от российских энергоносителей, говорится в... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T14:55

2022-06-27T14:55

2022-06-27T14:55

россия

украина

санкции в отношении россии

санкции

g7

в мире

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Страны G7 намерены предпринять шаги по сокращению экспортных доходов России за счет уменьшения своей зависимости от российских энергоносителей, говорится в совместном заявлении лидеров "Большой семерки"."Мы будем и дальше сокращать экспортные доходы России, предпринимая соответствующие шаги для дальнейшего снижения зависимости от российских энергоносителей, как это сформулировано в разделе "Энергетика" нашего коммюнике", - сказано в документе.Западные страны вводят санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, санкции в отношении россии, санкции, g7, в мире