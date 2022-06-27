Страны G7 планируют шаги по сокращению экспортных доходов России
Страны G7 хотят сократить доходы России за счет уменьшения зависимости от энергоносителей
© AP Photo / Pool / Lukas BarthВстреча лидеров стран "Большой семерки" в замке Эльмау, Германия
© AP Photo / Pool / Lukas Barth
Встреча лидеров стран "Большой семерки" в замке Эльмау, Германия
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Страны G7 намерены предпринять шаги по сокращению экспортных доходов России за счет уменьшения своей зависимости от российских энергоносителей, говорится в совместном заявлении лидеров "Большой семерки".
"Мы будем и дальше сокращать экспортные доходы России, предпринимая соответствующие шаги для дальнейшего снижения зависимости от российских энергоносителей, как это сформулировано в разделе "Энергетика" нашего коммюнике", - сказано в документе.
Западные страны вводят санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.