Century Aluminum остановила работу завода из-за цен на электричество
Американская Century Aluminum приостановила работу завода из-за подорожания электроэнергии
Ночной Сиэтл. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Century Aluminum приостановило работу своего плавильного завода в штате Кентукки, из-за возросших цен на электроэнергию, следует из сообщении компании.
"Century Aluminum Company (NASDAQ: CENX), крупнейший производитель первичного алюминия в Соединенных Штатах, объявил, что временно приостанавливает работу своего плавильного завода в Хоусвилле, штат Кентукки, в результате стремительного роста затрат на энергию. Ожидается, что плавильный завод начнет процесс простоя в понедельник, 27 июня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по прогнозам компании, завод может простаивать вплоть до года, пока цены на энергоносители не вернутся к более низкому уровню.
"Завод в Хоусвилле является крупнейшим алюминиевым заводом Century в США и крупнейшим производителем алюминия военного класса в Северной Америке. В настоящее время в нем работает более 600 работников, большинство из которых, к сожалению, получили уведомление сегодня, что они будут временно уволены. Century Aluminum работает со всеми своими сотрудниками и местным профсоюзом, чтобы помочь определить возможности для поддержки безработицы и обучения", - поясняется в сообщении.
"Этот беспрецедентный рост мировых цен на энергоносители... резко увеличил цены на энергоносители в США и во всем мире. Стоимость электроэнергии, необходимая для работы нашего объекта в Хоусвилле, штат Кентукки, более чем в три раза превысила исторический средний показатель за очень короткий период. Century Aluminum будет работать со всеми своими сотрудниками и местными профсоюзами, чтобы помочь определить возможности для поддержки уволенных работников и обучения", - приводятся в сообщении слова президента компании Джесси Герри.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В начале июня, президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с возможным дефицитом электрогенерирующих мощностей в стране и продлил освобождение от пошлин импорт солнечных батарей из ряда стран Азии.