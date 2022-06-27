https://ria.ru/20220627/elektroenergiya-1798523447.html

Century Aluminum остановила работу завода из-за цен на электричество

Century Aluminum остановила работу завода из-за цен на электричество - РИА Новости, 27.06.2022

Century Aluminum остановила работу завода из-за цен на электричество

Century Aluminum приостановило работу своего плавильного завода в штате Кентукки, из-за возросших цен на электроэнергию, следует из сообщении компании. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T18:21

2022-06-27T18:21

2022-06-27T18:21

экономика

цены на нефть

джо байден

сша

кентукки

северная америка

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Century Aluminum приостановило работу своего плавильного завода в штате Кентукки, из-за возросших цен на электроэнергию, следует из сообщении компании.Отмечается, что по прогнозам компании, завод может простаивать вплоть до года, пока цены на энергоносители не вернутся к более низкому уровню."Завод в Хоусвилле является крупнейшим алюминиевым заводом Century в США и крупнейшим производителем алюминия военного класса в Северной Америке. В настоящее время в нем работает более 600 работников, большинство из которых, к сожалению, получили уведомление сегодня, что они будут временно уволены. Century Aluminum работает со всеми своими сотрудниками и местным профсоюзом, чтобы помочь определить возможности для поддержки безработицы и обучения", - поясняется в сообщении."Этот беспрецедентный рост мировых цен на энергоносители... резко увеличил цены на энергоносители в США и во всем мире. Стоимость электроэнергии, необходимая для работы нашего объекта в Хоусвилле, штат Кентукки, более чем в три раза превысила исторический средний показатель за очень короткий период. Century Aluminum будет работать со всеми своими сотрудниками и местными профсоюзами, чтобы помочь определить возможности для поддержки уволенных работников и обучения", - приводятся в сообщении слова президента компании Джесси Герри.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В начале июня, президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с возможным дефицитом электрогенерирующих мощностей в стране и продлил освобождение от пошлин импорт солнечных батарей из ряда стран Азии.

https://ria.ru/20220627/gaz-1798454724.html

сша

кентукки

северная америка

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, джо байден, сша, кентукки, северная америка