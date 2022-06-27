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Украинские войска начали обстрел Петровского района Донецка
Украинские войска начали обстрел Петровского района Донецка - РИА Новости, 27.06.2022
Украинские войска начали обстрел Петровского района Донецка
Украинские войска в 11:40 (совпадает с мск) начали обстрел Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T12:23
2022-06-27T12:23
2022-06-27T12:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11:40 (совпадает с мск) начали обстрел Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В 11:40 начался обстрел Петровского района. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, обстрел велся со стороны населенного пункта Красногоровка. Применялась ствольная артиллерия калибром 122 миллиметра, выпущено три снаряда.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
12:23 27.06.2022 (обновлено: 12:57 27.06.2022)
Украинские войска начали обстрел Петровского района Донецка
Мэр Кулемзин: украинские войска в 11:40 начали обстрел Петровского района Донецка