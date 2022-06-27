https://ria.ru/20220627/donbass-1798485316.html

Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую в ДНР

Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 27.06.2022

Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую в ДНР

Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую, выпустив еще три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T16:26

2022-06-27T16:26

2022-06-27T16:26

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

авдеевка

украина

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую, выпустив еще три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что два человека получили ранения при обстреле Ясиноватой украинскими войсками. Представительство ДНР в СЦКК заявило, что украинские войска в 12.30 выпустили по Ясиноватой шест ракет из РСЗО "Град", в 15.50 пять снарядов калибром 122 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220627/britaniya-1798284820.html

ясиноватая

донецкая народная республика

авдеевка

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, авдеевка, украина, вооруженные силы украины, донбасс