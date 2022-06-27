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Украинские войска снова обстреляли Доломитное в ДНР
Украинские войска снова обстреляли Доломитное в ДНР - РИА Новости, 27.06.2022
Украинские войска снова обстреляли Доломитное в ДНР
Украинские войска в 13.30 мск выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Доломитное в Донецкой Народной Республике, сообщает... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T14:57
2022-06-27T14:57
2022-06-27T14:57
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска в 13.30 мск выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Доломитное в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Зайцево – населенный пункт Доломитное: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о трех обстрелах Доломитного со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра. В общей сложности по населенному пункту выпустили 26 снарядов.
https://ria.ru/20220627/britaniya-1798284820.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины
Украинские войска снова обстреляли Доломитное в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Доломитное снарядами калибра 152 миллиметра