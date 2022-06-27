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Украинские войска снова обстреляли Доломитное в ДНР

Украинские войска снова обстреляли Доломитное в ДНР - РИА Новости, 27.06.2022

Украинские войска снова обстреляли Доломитное в ДНР

Украинские войска в 13.30 мск выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Доломитное в Донецкой Народной Республике, сообщает... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T14:57

2022-06-27T14:57

2022-06-27T14:57

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска в 13.30 мск выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Доломитное в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Зайцево – населенный пункт Доломитное: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о трех обстрелах Доломитного со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра. В общей сложности по населенному пункту выпустили 26 снарядов.

https://ria.ru/20220627/britaniya-1798284820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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