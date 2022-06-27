https://ria.ru/20220627/donbass-1798416530.html

Два человека пострадали при обстреле украинскими войсками Ясиноватой в ДНР

Два человека пострадали при обстреле украинскими войсками Ясиноватой в ДНР - РИА Новости, 27.06.2022

Два человека пострадали при обстреле украинскими войсками Ясиноватой в ДНР

Два человека получили ранения при обстреле украинскими войсками Ясиноватой, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T13:47

2022-06-27T13:47

2022-06-27T13:47

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

донбасс

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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Два человека получили ранения при обстреле украинскими войсками Ясиноватой, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Ясиноватую, ранены 2 человека", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска в 12.30 (совпадает с мск) выпустили по Ясиноватой шесть ракет из РЗСО "Град".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220627/britaniya-1798284820.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, донбасс