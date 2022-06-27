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Два человека пострадали при обстреле украинскими войсками Ясиноватой в ДНР - РИА Новости, 27.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220627/donbass-1798416530.html
Два человека пострадали при обстреле украинскими войсками Ясиноватой в ДНР
Два человека пострадали при обстреле украинскими войсками Ясиноватой в ДНР - РИА Новости, 27.06.2022
Два человека пострадали при обстреле украинскими войсками Ясиноватой в ДНР
Два человека получили ранения при обстреле украинскими войсками Ясиноватой, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T13:47
2022-06-27T13:47
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Два человека получили ранения при обстреле украинскими войсками Ясиноватой, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Ясиноватую, ранены 2 человека", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска в 12.30 (совпадает с мск) выпустили по Ясиноватой шесть ракет из РЗСО "Град".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220627/britaniya-1798284820.html
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, донбасс
13:47 27.06.2022
 
Два человека пострадали при обстреле украинскими войсками Ясиноватой в ДНР

Штаб обороны ДНР: два человека пострадали при обстреле украинскими войсками Ясиноватой

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Два человека получили ранения при обстреле украинскими войсками Ясиноватой, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Ясиноватую, ранены 2 человека", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска в 12.30 (совпадает с мск) выпустили по Ясиноватой шесть ракет из РЗСО "Град".
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонбасс
 
 
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