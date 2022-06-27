https://ria.ru/20220627/donbass-1798408805.html
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Донецку - РИА Новости, 27.06.2022
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T13:32
2022-06-27T13:32
2022-06-27T13:32
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новомихайловка - городе Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220627/britaniya-1798284820.html
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили четыре снаряда по Петровскому району Донецка