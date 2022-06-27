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Украинские войска снова обстреляли Гольмовский в ДНР
Украинские войска снова обстреляли Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 27.06.2022
Украинские войска снова обстреляли Гольмовский в ДНР
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T13:01
2022-06-27T13:01
2022-06-27T13:01
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Гольмовский: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северу от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20220627/britaniya-1798284820.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс
Украинские войска снова обстреляли Гольмовский в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Гольмовскому еще четыре снаряда