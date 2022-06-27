https://ria.ru/20220627/donbass-1798392422.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града"
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града" - РИА Новости, 27.06.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града"
Украинские войска в 12.30 обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть ракет из РСЗО "Град", заявило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T12:42
2022-06-27T12:42
2022-06-27T12:48
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.30 обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть ракет из РСЗО "Град", заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220627/britaniya-1798284820.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, вооруженные силы украины, украина
12:42 27.06.2022 (обновлено: 12:48 27.06.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града"
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Ясиноватой шесть ракет из "Града"