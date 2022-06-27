https://ria.ru/20220627/donbass-1798392422.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града"

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града" - РИА Новости, 27.06.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града"

Украинские войска в 12.30 обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть ракет из РСЗО "Град", заявило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T12:42

2022-06-27T12:42

2022-06-27T12:48

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.30 обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть ракет из РСЗО "Град", заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220627/britaniya-1798284820.html

ясиноватая

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ясиноватая, вооруженные силы украины, украина