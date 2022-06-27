Рейтинг@Mail.ru
Народная милиция ДНР уничтожила взвод украинской РСЗО "Град" - РИА Новости, 27.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220627/donbass-1798336672.html
Народная милиция ДНР уничтожила взвод украинской РСЗО "Град"
Народная милиция ДНР уничтожила взвод украинской РСЗО "Град" - РИА Новости, 27.06.2022
Народная милиция ДНР уничтожила взвод украинской РСЗО "Град"
Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила в понедельник, что совместно с РФ за минувшие сутки уничтожила взвод РСЗО "Град", подавлены три огневые... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T10:50
2022-06-27T10:50
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791766244_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f2d738132d243c433a2937037ac26703.jpg
ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила в понедельник, что совместно с РФ за минувшие сутки уничтожила взвод РСЗО "Град", подавлены три огневые точки украинских войск в районах Первомайского и Курдюмовки."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: взвод РСЗО БМ-21 "Град", два бронированных автомобиля и подавлены три огневые точки противника в районах населенных пунктов Первомайское и Курдюмовка", - говорится в сообщении Народной милиции ДНР, опубликованном в ее Telegram-канале.
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791766244_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_46a66b9afd90ecb5dd02233d0ac64e23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
10:50 27.06.2022
 
Народная милиция ДНР уничтожила взвод украинской РСЗО "Град"

Народная милиция ДНР и российские военные за сутки уничтожили взвод украинской РСЗО "Град"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Бойцы Народной милиции ДНР . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила в понедельник, что совместно с РФ за минувшие сутки уничтожила взвод РСЗО "Град", подавлены три огневые точки украинских войск в районах Первомайского и Курдюмовки.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: взвод РСЗО БМ-21 "Град", два бронированных автомобиля и подавлены три огневые точки противника в районах населенных пунктов Первомайское и Курдюмовка", - говорится в сообщении Народной милиции ДНР, опубликованном в ее Telegram-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:13Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.06.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала