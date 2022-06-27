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Народная милиция ДНР уничтожила взвод украинской РСЗО "Град"
Народная милиция ДНР уничтожила взвод украинской РСЗО "Град" - РИА Новости, 27.06.2022
Народная милиция ДНР уничтожила взвод украинской РСЗО "Град"
Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила в понедельник, что совместно с РФ за минувшие сутки уничтожила взвод РСЗО "Град", подавлены три огневые... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T10:50
2022-06-27T10:50
2022-06-27T10:50
специальная военная операция на украине
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донбасс
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила в понедельник, что совместно с РФ за минувшие сутки уничтожила взвод РСЗО "Град", подавлены три огневые точки украинских войск в районах Первомайского и Курдюмовки."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: взвод РСЗО БМ-21 "Град", два бронированных автомобиля и подавлены три огневые точки противника в районах населенных пунктов Первомайское и Курдюмовка", - говорится в сообщении Народной милиции ДНР, опубликованном в ее Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Народная милиция ДНР уничтожила взвод украинской РСЗО "Град"
Народная милиция ДНР и российские военные за сутки уничтожили взвод украинской РСЗО "Град"