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Народная милиция ДНР уничтожила взвод украинской РСЗО "Град"

Народная милиция ДНР уничтожила взвод украинской РСЗО "Град" - РИА Новости, 27.06.2022

Народная милиция ДНР уничтожила взвод украинской РСЗО "Град"

Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила в понедельник, что совместно с РФ за минувшие сутки уничтожила взвод РСЗО "Град", подавлены три огневые... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T10:50

2022-06-27T10:50

2022-06-27T10:50

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила в понедельник, что совместно с РФ за минувшие сутки уничтожила взвод РСЗО "Град", подавлены три огневые точки украинских войск в районах Первомайского и Курдюмовки."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: взвод РСЗО БМ-21 "Град", два бронированных автомобиля и подавлены три огневые точки противника в районах населенных пунктов Первомайское и Курдюмовка", - говорится в сообщении Народной милиции ДНР, опубликованном в ее Telegram-канале.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс