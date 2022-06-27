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Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 27.06.2022

Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 33 раза открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив 254 боеприпаса, сообщает представительство ДНР... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T09:12

2022-06-27T09:12

2022-06-27T09:12

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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 33 раза открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив 254 боеприпаса, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 33 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). Выпущено 254 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что за сутки были повреждены 18 домостроений и три объекта гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220627/britaniya-1798284820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии