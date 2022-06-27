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Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 27.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 27.06.2022
Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 33 раза открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив 254 боеприпаса, сообщает представительство ДНР... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T09:12
2022-06-27T09:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 33 раза открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив 254 боеприпаса, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 33 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). Выпущено 254 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что за сутки были повреждены 18 домостроений и три объекта гражданской инфраструктуры.
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в мире, украина, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
09:12 27.06.2022
 
Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли ДНР

Представительство ДНР: ВСУ за сутки 33 раза обстреляли республику, выпустив 254 боеприпаса

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 33 раза открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив 254 боеприпаса, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 33 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). Выпущено 254 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что за сутки были повреждены 18 домостроений и три объекта гражданской инфраструктуры.
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