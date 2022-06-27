https://ria.ru/20220627/dolomitnoe-1798294397.html

Украинские войска выпустили 20 снарядов по Доломитному в ДНР

Украинские войска выпустили 20 снарядов по Доломитному в ДНР - РИА Новости, 27.06.2022

Украинские войска выпустили 20 снарядов по Доломитному в ДНР

Украинские войска в 06.05 обстреляли населенный пункт Доломитное в Донецкой Народной Республике, выпустив 20 снарядов калибром 152 мм, сообщает... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T06:26

2022-06-27T06:26

2022-06-27T06:26

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731427620_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0db1b112e15bcb336eda82ee932219b2.jpg

ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска в 06.05 обстреляли населенный пункт Доломитное в Донецкой Народной Республике, выпустив 20 снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.05 - н.п. Курдюмовка - н.п. Доломитное: выпущено 20 снарядов калибром 152 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220626/pogibshiy-1798270203.html

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, донецкая народная республика