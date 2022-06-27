https://ria.ru/20220627/dolomitnoe-1798291012.html
Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР
Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР - РИА Новости, 27.06.2022
Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР
Украинские войска в 03.10 обстреляли населенный пункт Доломитное в Донецкой Народной Республике, выпустив четыре снаряда калибром 152 мм, сообщает... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T04:10
2022-06-27T04:10
2022-06-27T04:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752524040_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e8b790fe1dc54389c3be87fe64b68b8.jpg
ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска в 03.10 обстреляли населенный пункт Доломитное в Донецкой Народной Республике, выпустив четыре снаряда калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."После 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 03.10 - н.п. Курдюмовка - н.п. Доломитное: выпущено четыре снаряда калибром 152 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220626/pogibshiy-1798270203.html
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752524040_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_8209a797053bb65fe4317a8b38de38d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика
Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР
ВСУ ночью выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Доломитному в ДНР