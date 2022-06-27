https://ria.ru/20220627/dolomitnoe-1798291012.html

Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР

Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР - РИА Новости, 27.06.2022

Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР

Украинские войска в 03.10 обстреляли населенный пункт Доломитное в Донецкой Народной Республике, выпустив четыре снаряда калибром 152 мм, сообщает... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T04:10

2022-06-27T04:10

2022-06-27T04:10

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска в 03.10 обстреляли населенный пункт Доломитное в Донецкой Народной Республике, выпустив четыре снаряда калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."После 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 03.10 - н.п. Курдюмовка - н.п. Доломитное: выпущено четыре снаряда калибром 152 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220626/pogibshiy-1798270203.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, донецкая народная республика