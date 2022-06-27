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Экс-президент Молдавии отреагировал на новые обвинения в его адрес - РИА Новости, 27.06.2022
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Экс-президент Молдавии отреагировал на новые обвинения в его адрес
Экс-президент Молдавии отреагировал на новые обвинения в его адрес - РИА Новости, 27.06.2022
Экс-президент Молдавии отреагировал на новые обвинения в его адрес
Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает необоснованными новые обвинения, выдвинутые ему в понедельник прокурорами. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T16:15
2022-06-27T16:15
в мире
молдавия
игорь додон
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КИШИНЕВ, 27 июн – РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает необоснованными новые обвинения, выдвинутые ему в понедельник прокурорами.Ранее генеральная прокуратура сообщила, что Додону было предъявлено обвинение по делу о незаконных закупках электроэнергии. Ему вменяют превышение должностных полномочий в интересах организованной преступной группы."По всей видимости, прокуроры не находят доказательств по другим обвинениям, вот и решили активизироваться по этому делу. Но тогда, 14 лет назад, мы покупали электроэнергию дешевле, чем многие страны в регионе. Если меня решили обвинить в этом, то что тогда говорить о последних событиях, когда Молдавия закупает энергоресурсы на совершенно секретных условиях? В таком случае действующему руководству страны и министру инфраструктуры нужно предъявлять обвинения каждый день", - написал экс-президент в своем Telegram-канале.Прокуратура возбудила уголовное дело из-за того, что в начале 2008 года руководство компании Energocom, которая отвечает за обеспечение Молдавии электроэнергией, вступило в сговор с сотрудниками министерства экономики, Национального агентства по регулированию энергетики и лицами из-за рубежа. Прокуратура полагает, что вместе они реализовали схему, которая позволяла участникам дела необоснованно завышать закупочную цену электроэнергии и присваивать разницу. Предварительный ущерб государства от этой схемы составляет почти 12 миллионов долларов. Подозрения Додону были предъявлены в конце декабря 2020 года, своей вины он на тот момент не признал.Додон в 2008 году возглавлял министерство экономики Молдавии и был первым вице-премьером страны.Задержанному 24 мая Додону назначен&nbsp; домашний арест на 30 суток. Ему предъявлено обвинение по статьям Уголовного кодекса Молдавии, предусматривающее ответственность за пассивную коррупцию, получение финансирования политической партией от преступной организации, незаконное обогащение и государственную измену. Политик полностью отрицает свою вину.
https://ria.ru/20220627/moldaviya-1798310420.html
https://ria.ru/20220616/dodon-1795780178.html
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в мире, молдавия, игорь додон
16:15 27.06.2022
 
Экс-президент Молдавии отреагировал на новые обвинения в его адрес

Экс-президент Молдавии Додон назвал обвинения в превышении полномочий необоснованными

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 июн – РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает необоснованными новые обвинения, выдвинутые ему в понедельник прокурорами.
Ранее генеральная прокуратура сообщила, что Додону было предъявлено обвинение по делу о незаконных закупках электроэнергии. Ему вменяют превышение должностных полномочий в интересах организованной преступной группы.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
Вчера, 09:10
Додон назвал Молдавию пешкой в геополитической игре Запада против России
"По всей видимости, прокуроры не находят доказательств по другим обвинениям, вот и решили активизироваться по этому делу. Но тогда, 14 лет назад, мы покупали электроэнергию дешевле, чем многие страны в регионе. Если меня решили обвинить в этом, то что тогда говорить о последних событиях, когда Молдавия закупает энергоресурсы на совершенно секретных условиях? В таком случае действующему руководству страны и министру инфраструктуры нужно предъявлять обвинения каждый день", - написал экс-президент в своем Telegram-канале.
Прокуратура возбудила уголовное дело из-за того, что в начале 2008 года руководство компании Energocom, которая отвечает за обеспечение Молдавии электроэнергией, вступило в сговор с сотрудниками министерства экономики, Национального агентства по регулированию энергетики и лицами из-за рубежа. Прокуратура полагает, что вместе они реализовали схему, которая позволяла участникам дела необоснованно завышать закупочную цену электроэнергии и присваивать разницу. Предварительный ущерб государства от этой схемы составляет почти 12 миллионов долларов. Подозрения Додону были предъявлены в конце декабря 2020 года, своей вины он на тот момент не признал.
Додон в 2008 году возглавлял министерство экономики Молдавии и был первым вице-премьером страны.
Задержанному 24 мая Додону назначен  домашний арест на 30 суток. Ему предъявлено обвинение по статьям Уголовного кодекса Молдавии, предусматривающее ответственность за пассивную коррупцию, получение финансирования политической партией от преступной организации, незаконное обогащение и государственную измену. Политик полностью отрицает свою вину.
Игорь Додон и его супруга Галина - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 14:54
Жену Додона обвинили в соучастии в незаконном обогащении
 
В миреМолдавияИгорь Додон
 
 
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