https://ria.ru/20220627/dodon-1798481565.html

Экс-президент Молдавии отреагировал на новые обвинения в его адрес

Экс-президент Молдавии отреагировал на новые обвинения в его адрес - РИА Новости, 27.06.2022

Экс-президент Молдавии отреагировал на новые обвинения в его адрес

Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает необоснованными новые обвинения, выдвинутые ему в понедельник прокурорами. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T16:15

2022-06-27T16:15

2022-06-27T16:15

в мире

молдавия

игорь додон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740909469_0:0:3127:1760_1920x0_80_0_0_a10c8d4312ac90d069f138e8a91cbf5b.jpg

КИШИНЕВ, 27 июн – РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает необоснованными новые обвинения, выдвинутые ему в понедельник прокурорами.Ранее генеральная прокуратура сообщила, что Додону было предъявлено обвинение по делу о незаконных закупках электроэнергии. Ему вменяют превышение должностных полномочий в интересах организованной преступной группы."По всей видимости, прокуроры не находят доказательств по другим обвинениям, вот и решили активизироваться по этому делу. Но тогда, 14 лет назад, мы покупали электроэнергию дешевле, чем многие страны в регионе. Если меня решили обвинить в этом, то что тогда говорить о последних событиях, когда Молдавия закупает энергоресурсы на совершенно секретных условиях? В таком случае действующему руководству страны и министру инфраструктуры нужно предъявлять обвинения каждый день", - написал экс-президент в своем Telegram-канале.Прокуратура возбудила уголовное дело из-за того, что в начале 2008 года руководство компании Energocom, которая отвечает за обеспечение Молдавии электроэнергией, вступило в сговор с сотрудниками министерства экономики, Национального агентства по регулированию энергетики и лицами из-за рубежа. Прокуратура полагает, что вместе они реализовали схему, которая позволяла участникам дела необоснованно завышать закупочную цену электроэнергии и присваивать разницу. Предварительный ущерб государства от этой схемы составляет почти 12 миллионов долларов. Подозрения Додону были предъявлены в конце декабря 2020 года, своей вины он на тот момент не признал.Додон в 2008 году возглавлял министерство экономики Молдавии и был первым вице-премьером страны.Задержанному 24 мая Додону назначен домашний арест на 30 суток. Ему предъявлено обвинение по статьям Уголовного кодекса Молдавии, предусматривающее ответственность за пассивную коррупцию, получение финансирования политической партией от преступной организации, незаконное обогащение и государственную измену. Политик полностью отрицает свою вину.

https://ria.ru/20220627/moldaviya-1798310420.html

https://ria.ru/20220616/dodon-1795780178.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, игорь додон