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ВСУ выпустили по Светлодарску четыре гранаты из СПГ-9

ВСУ выпустили по Светлодарску четыре гранаты из СПГ-9 - РИА Новости, 27.06.2022

ВСУ выпустили по Светлодарску четыре гранаты из СПГ-9

Украинские войска в понедельник обстреляли город Светлодарск в Донецкой Народной республике, выпустив четыре гранаты из станкового противотанкового гранатомета... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T19:18

2022-06-27T19:18

2022-06-27T19:18

специальная военная операция на украине

в мире

светлодарск

донецкая народная республика

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска в понедельник обстреляли город Светлодарск в Донецкой Народной республике, выпустив четыре гранаты из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9, сообщает представительство Луганской Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Светлодарск находится в 18 километрах к северо-западу от города Дебальцево, который окончательно перешел под контроль ДНР в феврале 2015 года. В Светлодарске находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций - Углегорская ТЭС.Силы ЛНР ведут наступление в сторону подконтрольного Украине города Бахмут (ранее назывался Артемовск) одновременно с двух сторон - со стороны города Светлодарск (ДНР) и Попасная (ЛНР). Наступление идет при поддержке российской артиллерии, которая точечными ударами поражает позиции националистов.

светлодарск

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, светлодарск, донецкая народная республика, луганская народная республика