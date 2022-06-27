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ВСУ выпустили по Светлодарску четыре гранаты из СПГ-9
ВСУ выпустили по Светлодарску четыре гранаты из СПГ-9 - РИА Новости, 27.06.2022
ВСУ выпустили по Светлодарску четыре гранаты из СПГ-9
Украинские войска в понедельник обстреляли город Светлодарск в Донецкой Народной республике, выпустив четыре гранаты из станкового противотанкового гранатомета... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T19:18
2022-06-27T19:18
2022-06-27T19:18
специальная военная операция на украине
в мире
светлодарск
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска в понедельник обстреляли город Светлодарск в Донецкой Народной республике, выпустив четыре гранаты из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9, сообщает представительство Луганской Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Светлодарск находится в 18 километрах к северо-западу от города Дебальцево, который окончательно перешел под контроль ДНР в феврале 2015 года. В Светлодарске находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций - Углегорская ТЭС.Силы ЛНР ведут наступление в сторону подконтрольного Украине города Бахмут (ранее назывался Артемовск) одновременно с двух сторон - со стороны города Светлодарск (ДНР) и Попасная (ЛНР). Наступление идет при поддержке российской артиллерии, которая точечными ударами поражает позиции националистов.
светлодарск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, светлодарск, донецкая народная республика, луганская народная республика
ВСУ выпустили по Светлодарску четыре гранаты из СПГ-9
Представительство ЛНР: ВСУ обстреляли город Светлодарск, выпустив четыре гранаты из СПГ-9