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ВСУ выпустили по Светлодарску четыре гранаты из СПГ-9 - РИА Новости, 27.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВСУ выпустили по Светлодарску четыре гранаты из СПГ-9
ВСУ выпустили по Светлодарску четыре гранаты из СПГ-9 - РИА Новости, 27.06.2022
ВСУ выпустили по Светлодарску четыре гранаты из СПГ-9
Украинские войска в понедельник обстреляли город Светлодарск в Донецкой Народной республике, выпустив четыре гранаты из станкового противотанкового гранатомета... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T19:18
2022-06-27T19:18
специальная военная операция на украине
в мире
светлодарск
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска в понедельник обстреляли город Светлодарск в Донецкой Народной республике, выпустив четыре гранаты из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9, сообщает представительство Луганской Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Светлодарск находится в 18 километрах к северо-западу от города Дебальцево, который окончательно перешел под контроль ДНР в феврале 2015 года. В Светлодарске находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций - Углегорская ТЭС.Силы ЛНР ведут наступление в сторону подконтрольного Украине города Бахмут (ранее назывался Артемовск) одновременно с двух сторон - со стороны города Светлодарск (ДНР) и Попасная (ЛНР). Наступление идет при поддержке российской артиллерии, которая точечными ударами поражает позиции националистов.
светлодарск
донецкая народная республика
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в мире, светлодарск, донецкая народная республика, луганская народная республика
19:18 27.06.2022
 
ВСУ выпустили по Светлодарску четыре гранаты из СПГ-9

Представительство ЛНР: ВСУ обстреляли город Светлодарск, выпустив четыре гранаты из СПГ-9

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие НМ ДНР дежурят возле здания администрации Светлодарска
Военнослужащие НМ ДНР дежурят возле здания администрации Светлодарска - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащие НМ ДНР дежурят возле здания администрации Светлодарска. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска в понедельник обстреляли город Светлодарск в Донецкой Народной республике, выпустив четыре гранаты из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9, сообщает представительство Луганской Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 16.00 (совпадает с мск) с направления Углегорская ТЭС по населенному пункту Светлодарск (ДНР) с применением гранатомета СПГ-9 (четыре гранаты)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Светлодарск находится в 18 километрах к северо-западу от города Дебальцево, который окончательно перешел под контроль ДНР в феврале 2015 года. В Светлодарске находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций - Углегорская ТЭС.
Силы ЛНР ведут наступление в сторону подконтрольного Украине города Бахмут (ранее назывался Артемовск) одновременно с двух сторон - со стороны города Светлодарск (ДНР) и Попасная (ЛНР). Наступление идет при поддержке российской артиллерии, которая точечными ударами поражает позиции националистов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСветлодарскДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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