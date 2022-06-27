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Мирная жительница пострадала во время обстрела ВСУ Гольмовского

Мирная жительница пострадала во время обстрела ВСУ Гольмовского - РИА Новости, 27.06.2022

Мирная жительница пострадала во время обстрела ВСУ Гольмовского

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Гольмовского в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T18:05

2022-06-27T18:05

2022-06-27T18:05

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

донецкая народная республика

горловка

сцкк

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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Гольмовского в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщило о трех обстрелах Гольмовского со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 120, 122 и 152 миллиметра.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северу от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

донецкая народная республика

горловка

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, донецкая народная республика, горловка, сцкк