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Мирная жительница пострадала во время обстрела ВСУ Гольмовского
Мирная жительница пострадала во время обстрела ВСУ Гольмовского - РИА Новости, 27.06.2022
Мирная жительница пострадала во время обстрела ВСУ Гольмовского
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Гольмовского в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T18:05
2022-06-27T18:05
2022-06-27T18:05
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
донецкая народная республика
горловка
сцкк
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Гольмовского в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщило о трех обстрелах Гольмовского со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 120, 122 и 152 миллиметра.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северу от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх, донецкая народная республика, горловка, сцкк
Мирная жительница пострадала во время обстрела ВСУ Гольмовского
Мэр Приходько: мирная жительница пострадала в результате обстрела ВСУ Гольмовского