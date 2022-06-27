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Первая баржа с зерном готовится отправиться из порта Бердянска

Первая баржа с зерном готовится отправиться из порта Бердянска - РИА Новости, 27.06.2022

Первая баржа с зерном готовится отправиться из порта Бердянска

Первая баржа, груженная зерном, готовится к отправке из подконтрольного России порта Бердянска в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T16:53

2022-06-27T16:53

2022-06-27T17:01

экономика

жкх

евгений балицкий

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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Первая баржа, груженная зерном, готовится к отправке из подконтрольного России порта Бердянска в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации (ВГА) Мелитопольского района Андрей Сигута.Он также отметил, что сейчас район готовится к уборке урожая."Мелитопольский район готов к уборке зерновых культур. Первоочередная – это ячмень, следом – пшеница. Уборка начинается с небольшим опозданием в силу погодных условий", - отметил Сигута. По его словам, уже налажено взаимодействие с элеваторами в Крыму, куда будет поступать зерно из Мелитопольского района.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, жкх, евгений балицкий