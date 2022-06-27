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Двух спасателей задержали из-за гибели подростка в аквапарке в Волжском
Двух спасателей задержали из-за гибели подростка в аквапарке в Волжском - РИА Новости, 27.06.2022
Двух спасателей задержали из-за гибели подростка в аквапарке в Волжском
В Волжском двух инструкторов-спасателей задержали по делу о гибели тринадцатилетнего подростка после спуска с горки в аквапарке, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T19:30
2022-06-27T19:30
2022-06-27T22:26
происшествия
волжский
астрахань
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 27 июн — РИА Новости. В Волжском двух инструкторов-спасателей задержали по делу о гибели тринадцатилетнего подростка после спуска с горки в аквапарке, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России по Волгоградской области.Специалисты с помощью записей с камер видеонаблюдения выяснили, что после спуска ребенок пробыл в воде шесть минут и никто из персонала не заметили, что он тонет.Отмечается, что задержанные спасатели не имели необходимой подготовки и навыков оказания первой медицинской помощи.СК завел дело по статье "предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека". Подозреваемым грозит до шести лет тюрьмы.
https://ria.ru/20220624/deti-1797985864.html
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происшествия, волжский, астрахань, следственный комитет россии (ск рф)
19:30 27.06.2022 (обновлено: 22:26 27.06.2022)
Двух спасателей задержали из-за гибели подростка в аквапарке в Волжском
СК задержал двух инструкторов из-за гибели подростка в аквапарке в Волжском