https://ria.ru/20220627/aeratsiya-1798760049.html

Аэрацию воздуха в Москве из-за жаркой погоды проведут до пяти раз

Аэрацию воздуха в Москве из-за жаркой погоды проведут до пяти раз - РИА Новости, 28.06.2022

Аэрацию воздуха в Москве из-за жаркой погоды проведут до пяти раз

Аэрацию воздуха в Москве из-за жаркой погоды проведут до пяти раз, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-27T14:16

2022-06-27T14:16

2022-06-28T16:18

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Аэрацию воздуха в Москве из-за жаркой погоды проведут до пяти раз, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В цикличном режиме, каждые три часа, коммунальные службы проводят полив проезжей части. Кроме того, сегодня до пяти раз проведем аэрацию. В жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна. Для проведения регламентных процедур задействовано около 3,5 тысяч единиц поливомоечной техники", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что при длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу в жаркие дни уровень деформации удается существенно снизить."В ночные часы – с 21.00 до 06.00 – обильно поливаем цветники, кустарники и деревья. Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники. Берегите себя: избегайте длительного пребывания на улице, пейте больше воды и надевайте головные уборы", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20220626/aeratsiya-1798226382.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество