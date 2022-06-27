https://ria.ru/20220627/aeratsiya-1798760049.html
Аэрацию воздуха в Москве из-за жаркой погоды проведут до пяти раз
Аэрацию воздуха в Москве из-за жаркой погоды проведут до пяти раз - РИА Новости, 28.06.2022
Аэрацию воздуха в Москве из-за жаркой погоды проведут до пяти раз
Аэрацию воздуха в Москве из-за жаркой погоды проведут до пяти раз, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-27T14:16
2022-06-27T14:16
2022-06-28T16:18
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городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Аэрацию воздуха в Москве из-за жаркой погоды проведут до пяти раз, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В цикличном режиме, каждые три часа, коммунальные службы проводят полив проезжей части. Кроме того, сегодня до пяти раз проведем аэрацию. В жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна. Для проведения регламентных процедур задействовано около 3,5 тысяч единиц поливомоечной техники", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что при длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу в жаркие дни уровень деформации удается существенно снизить."В ночные часы – с 21.00 до 06.00 – обильно поливаем цветники, кустарники и деревья. Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники. Берегите себя: избегайте длительного пребывания на улице, пейте больше воды и надевайте головные уборы", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20220626/aeratsiya-1798226382.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Аэрацию воздуха в Москве из-за жаркой погоды проведут до пяти раз, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В цикличном режиме, каждые три часа, коммунальные службы проводят полив проезжей части. Кроме того, сегодня до пяти раз проведем аэрацию. В жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна. Для проведения регламентных процедур задействовано около 3,5 тысяч единиц поливомоечной техники", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова
.
Отмечается, что при длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу в жаркие дни уровень деформации удается существенно снизить.
"В ночные часы – с 21.00 до 06.00 – обильно поливаем цветники, кустарники и деревья. Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники. Берегите себя: избегайте длительного пребывания на улице, пейте больше воды и надевайте головные уборы", - дополняется в сообщении.