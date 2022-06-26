https://ria.ru/20220626/zoloto-1798242769.html

Немцы предсказали России астрономические доходы из-за эмбарго на золото

Немцы предсказали России астрономические доходы из-за эмбарго на золото - РИА Новости, 26.06.2022

Немцы предсказали России астрономические доходы из-за эмбарго на золото

Введение странами "Большой семерки" запрета на импорт золота из России будет иметь эффект, схожий с ограничениями на топливо, считают читатели немецкой газеты... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T16:57

2022-06-26T16:57

2022-06-26T17:21

в мире

цены на нефть

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g7

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Введение странами "Большой семерки" запрета на импорт золота из России будет иметь эффект, схожий с ограничениями на топливо, считают читатели немецкой газеты Die Welt.По мнению комментаторов, западные лидеры упорно продолжают санкционную политику против Москвы, хотя реакция рынка на их действия должна была убедить, что европейская и американская экономики страдают от ограничений сильнее, чем российская."Странно, что даже с G7 до сих пор ничему не научились. Каждая из предыдущих санкций против России оказалась бумерангом против Запада, принося больше вреда, чем пользы. Я желаю Германии мира, полной занятости, достаточно дешевой энергии, топлива и отсутствия инфляции. Любые идеологически мотивированные политические игры мыслимы только в том случае, если это гарантированно не обойдется нам ограничениями в долгосрочной перспективе", — написала Corinna L."Великие лидеры G7, видимо, еще не поняли, что Путина это все давно не интересует. В то время как нам приходится беспокоиться, как пережить следующую зиму, Путин давно отвернулся от Запада и давно получает прибыль в других местах. Ребята, просыпайтесь!" — возмутился комментатор с никнеймом IchWar'sNicht."Если санкции на золото сработают так же, как санкции по газу и нефти, то цены на золото взлетят до небес, а рост доходов России будет астрономическим. Курс рубля улетит в космос, оставив доллар и евро далеко позади", — предсказал Martin E.Президент США Джо Байден ранее подтвердил информацию, что страны G7 вместе введут запрет на импорт золота из России. Как отмечали СМИ, санкции будут распространяться на ресурсы, добытые после введения запрета, и не затронут уже приобретенные активы.

https://ria.ru/20220626/zoloto-1798224993.html

https://ria.ru/20220626/zoloto-1798225856.html

https://ria.ru/20220626/frantsiya-1798223546.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, джо байден, россия, москва, германия, евросоюз, g7, санкции в отношении россии