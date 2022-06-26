16:57 26.06.2022 (обновлено: 17:21 26.06.2022)
Немцы предсказали России астрономические доходы из-за эмбарго на золото
Читатели Die Welt предсказали Путину огромные доходы после введения G7 эмбарго на золото
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВзвешивание слитка золота высшей пробы — 99,99 процента чистоты
Взвешивание слитка золота высшей пробы — 99,99 процента чистоты
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Введение странами "Большой семерки" запрета на импорт золота из России будет иметь эффект, схожий с ограничениями на топливо, считают читатели немецкой газеты Die Welt.
По мнению комментаторов, западные лидеры упорно продолжают санкционную политику против Москвы, хотя реакция рынка на их действия должна была убедить, что европейская и американская экономики страдают от ограничений сильнее, чем российская.
"Странно, что даже с G7 до сих пор ничему не научились. Каждая из предыдущих санкций против России оказалась бумерангом против Запада, принося больше вреда, чем пользы. Я желаю Германии мира, полной занятости, достаточно дешевой энергии, топлива и отсутствия инфляции. Любые идеологически мотивированные политические игры мыслимы только в том случае, если это гарантированно не обойдется нам ограничениями в долгосрочной перспективе", — написала Corinna L.
"Разве наши жесткие санкционеры не усвоили за это время, что налагать санкции на дефицитные товары, если у тебя самого их не хватает, — полная ересь?" — поинтересовался Markus S.
"Великие лидеры G7, видимо, еще не поняли, что Путина это все давно не интересует. В то время как нам приходится беспокоиться, как пережить следующую зиму, Путин давно отвернулся от Запада и давно получает прибыль в других местах. Ребята, просыпайтесь!" — возмутился комментатор с никнеймом IchWar'sNicht.
"Если санкции на золото сработают так же, как санкции по газу и нефти, то цены на золото взлетят до небес, а рост доходов России будет астрономическим. Курс рубля улетит в космос, оставив доллар и евро далеко позади", — предсказал Martin E.
"Хотел бы я взглянуть на список того, во что обходится нам, немцам, эта уловка с мерами против России на протяжении поколений. С удовольствием также сравнил бы с другими странами ЕС, включая финансовое положение граждан", — заметил Adam C.
Президент США Джо Байден ранее подтвердил информацию, что страны G7 вместе введут запрет на импорт золота из России. Как отмечали СМИ, санкции будут распространяться на ресурсы, добытые после введения запрета, и не затронут уже приобретенные активы.