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Володин рассказал о законах, вступающих в силу в июле
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в июле - РИА Новости, 26.06.2022
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в июле
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законодательных нововведениях, которые начнут действовать с июля: среди них нормы, упрощающие процедуры оформления... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T10:53
2022-06-26T10:53
2022-06-26T13:50
общество
вячеслав володин
россия
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законодательных нововведениях, которые начнут действовать с июля: среди них нормы, упрощающие процедуры оформления документов и получения бесплатной медпомощи."Сократится срок оформления паспорта, упростится регистрация по месту жительства, для получения бесплатной медицинской помощи необязательно будет иметь при себе полис ОМС (можно будет предъявлять документ, удостоверяющий личность — говорится в пояснительных материалах к сообщению)", — написал депутат в своем Telegram-канале.В опубликованных материалах также отмечается, что в некоторых регионах власти запустят специальный налоговый режим для малого бизнеса. Участники программы будут заполнять меньше отчетности, их освободят от выплаты страховых взносов.Еще одно нововведение коснется должников: при списании денег на их счету должна оставаться сумма, равная прожиточному минимуму.Вступают в силу также ряд положений закона о биологической безопасности. Теперь организации должны будут уведомлять об исследованиях в этой области профильный орган власти.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, вячеслав володин, россия
10:53 26.06.2022 (обновлено: 13:50 26.06.2022)
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в июле
Спикер Госдумы Володин перечислил законы, вступающие в силу с 1 июля 2022 года в России
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал
о законодательных нововведениях, которые начнут действовать с июля: среди них нормы, упрощающие процедуры оформления документов и получения бесплатной медпомощи.
"Сократится срок оформления паспорта, упростится регистрация по месту жительства, для получения бесплатной медицинской помощи необязательно будет иметь при себе полис ОМС (можно будет предъявлять документ, удостоверяющий личность — говорится в пояснительных материалах к сообщению)", — написал депутат в своем Telegram-канале.
В опубликованных материалах также отмечается, что в некоторых регионах власти запустят специальный налоговый режим для малого бизнеса. Участники программы будут заполнять меньше отчетности, их освободят от выплаты страховых взносов.
Еще одно нововведение коснется должников: при списании денег на их счету должна оставаться сумма, равная прожиточному минимуму.
Вступают в силу также ряд положений закона о биологической безопасности. Теперь организации должны будут уведомлять об исследованиях в этой области профильный орган власти.