https://ria.ru/20220626/zakony-1798193106.html

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в июле

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в июле - РИА Новости, 26.06.2022

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в июле

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законодательных нововведениях, которые начнут действовать с июля: среди них нормы, упрощающие процедуры оформления... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T10:53

2022-06-26T10:53

2022-06-26T13:50

общество

вячеслав володин

россия

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законодательных нововведениях, которые начнут действовать с июля: среди них нормы, упрощающие процедуры оформления документов и получения бесплатной медпомощи."Сократится срок оформления паспорта, упростится регистрация по месту жительства, для получения бесплатной медицинской помощи необязательно будет иметь при себе полис ОМС (можно будет предъявлять документ, удостоверяющий личность — говорится в пояснительных материалах к сообщению)", — написал депутат в своем Telegram-канале.В опубликованных материалах также отмечается, что в некоторых регионах власти запустят специальный налоговый режим для малого бизнеса. Участники программы будут заполнять меньше отчетности, их освободят от выплаты страховых взносов.Еще одно нововведение коснется должников: при списании денег на их счету должна оставаться сумма, равная прожиточному минимуму.Вступают в силу также ряд положений закона о биологической безопасности. Теперь организации должны будут уведомлять об исследованиях в этой области профильный орган власти.

https://ria.ru/20220626/kontrakt-1798179893.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, вячеслав володин, россия