https://ria.ru/20220626/volcheyarovka-1798276283.html

Российские войска освободили Волчеяровку в ЛНР

Российские войска освободили Волчеяровку в ЛНР - РИА Новости, 26.06.2022

Российские войска освободили Волчеяровку в ЛНР

Корреспонденты РИА Новости побывали в окрестностях освобождённого накануне посёлка Волчеяровка под Лисичанском в ЛНР. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T22:02

2022-06-26T22:02

2022-06-26T23:00

специальная военная операция на украине

в мире

лисичанск

вооруженные силы украины

украина

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ЛУГАНСК (ЛНР), 26 июн - РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости побывали в окрестностях освобождённого накануне посёлка Волчеяровка под Лисичанском в ЛНР.Группировка российских войск "О" ("Отважные") в ходе наступления освободила поселок Волчеяровка.Таким образом, подразделения украинских войск, отступающие из Лисичанска, лишились одной из ключевых дорог для выхода из образующегося "котла". По информации корреспондента РИА Новости, группировка ВСУ в Лисичанске находится в оперативном окружении.В ходе боев за Волчеяровку российскими военными захвачены трофеи и пленные.

лисичанск

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, лисичанск, вооруженные силы украины, украина