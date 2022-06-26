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Российские войска освободили Волчеяровку в ЛНР - РИА Новости, 26.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220626/volcheyarovka-1798276283.html
Российские войска освободили Волчеяровку в ЛНР
Российские войска освободили Волчеяровку в ЛНР - РИА Новости, 26.06.2022
Российские войска освободили Волчеяровку в ЛНР
Корреспонденты РИА Новости побывали в окрестностях освобождённого накануне посёлка Волчеяровка под Лисичанском в ЛНР. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T22:02
2022-06-26T23:00
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
вооруженные силы украины
украина
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ЛУГАНСК (ЛНР), 26 июн - РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости побывали в окрестностях освобождённого накануне посёлка Волчеяровка под Лисичанском в ЛНР.Группировка российских войск "О" ("Отважные") в ходе наступления освободила поселок Волчеяровка.Таким образом, подразделения украинских войск, отступающие из Лисичанска, лишились одной из ключевых дорог для выхода из образующегося "котла". По информации корреспондента РИА Новости, группировка ВСУ в Лисичанске находится в оперативном окружении.В ходе боев за Волчеяровку российскими военными захвачены трофеи и пленные.
лисичанск
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РИА Новости
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в мире, лисичанск, вооруженные силы украины, украина
22:02 26.06.2022 (обновлено: 23:00 26.06.2022)
 
Российские войска освободили Волчеяровку в ЛНР

Российские войска освободили Волчеяровку в ЛНР, захватили трофеи и пленных

© AP PhotoРоссийские военнослужащие в Донбассе
Российские военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© AP Photo
Российские военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК (ЛНР), 26 июн - РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости побывали в окрестностях освобождённого накануне посёлка Волчеяровка под Лисичанском в ЛНР.
Группировка российских войск "О" ("Отважные") в ходе наступления освободила поселок Волчеяровка.
Таким образом, подразделения украинских войск, отступающие из Лисичанска, лишились одной из ключевых дорог для выхода из образующегося "котла". По информации корреспондента РИА Новости, группировка ВСУ в Лисичанске находится в оперативном окружении.
В ходе боев за Волчеяровку российскими военными захвачены трофеи и пленные.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:13Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.06.2022
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