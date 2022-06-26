https://ria.ru/20220626/volcheyarovka-1798276283.html
Российские войска освободили Волчеяровку в ЛНР
Российские войска освободили Волчеяровку в ЛНР - РИА Новости, 26.06.2022
Российские войска освободили Волчеяровку в ЛНР
Корреспонденты РИА Новости побывали в окрестностях освобождённого накануне посёлка Волчеяровка под Лисичанском в ЛНР. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T22:02
2022-06-26T22:02
2022-06-26T23:00
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
вооруженные силы украины
украина
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ЛУГАНСК (ЛНР), 26 июн - РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости побывали в окрестностях освобождённого накануне посёлка Волчеяровка под Лисичанском в ЛНР.Группировка российских войск "О" ("Отважные") в ходе наступления освободила поселок Волчеяровка.Таким образом, подразделения украинских войск, отступающие из Лисичанска, лишились одной из ключевых дорог для выхода из образующегося "котла". По информации корреспондента РИА Новости, группировка ВСУ в Лисичанске находится в оперативном окружении.В ходе боев за Волчеяровку российскими военными захвачены трофеи и пленные.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лисичанск, вооруженные силы украины, украина
22:02 26.06.2022 (обновлено: 23:00 26.06.2022)
Российские войска освободили Волчеяровку в ЛНР
Российские войска освободили Волчеяровку в ЛНР, захватили трофеи и пленных