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Украинские войска обстреляли Старомихайловку
Украинские войска обстреляли Старомихайловку - РИА Новости, 26.06.2022
Украинские войска обстреляли Старомихайловку
Украинские войска обстреляли Старомихайловку, выпустив семь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T19:59
2022-06-26T19:59
2022-06-26T20:01
в мире
украина
красногоровка
старомихайловка
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Старомихайловку, выпустив семь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Старомихайловка: выпущено семь мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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в мире, украина, красногоровка, старомихайловка
19:59 26.06.2022 (обновлено: 20:01 26.06.2022)
Украинские войска обстреляли Старомихайловку
СЦКК: украинские войска обстреляли Старомихайловку