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Украинские войска обстреляли Доломитное, заявили в ДНР
Украинские войска обстреляли Доломитное, заявили в ДНР - РИА Новости, 26.06.2022
Украинские войска обстреляли Доломитное, заявили в ДНР
Украинские войска обстреляли Доломитное, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T19:55
2022-06-26T19:55
2022-06-26T20:24
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Доломитное, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Доломитное: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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в мире, украина, горловка
19:55 26.06.2022 (обновлено: 20:24 26.06.2022)
Украинские войска обстреляли Доломитное, заявили в ДНР
СЦКК: украинские войска обстреляли Доломитное, заявили в ДНР