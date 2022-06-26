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Украинские войска обстреляли Доломитное, заявили в ДНР

Украинские войска обстреляли Доломитное, заявили в ДНР - РИА Новости, 26.06.2022

Украинские войска обстреляли Доломитное, заявили в ДНР

Украинские войска обстреляли Доломитное, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T19:55

2022-06-26T19:55

2022-06-26T20:24

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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Доломитное, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Доломитное: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

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в мире, украина, горловка