https://ria.ru/20220626/pokhischenie-1798214709.html

В Москве расследуют похищение мужчины из подъезда

В Москве расследуют похищение мужчины из подъезда - РИА Новости, 26.06.2022

В Москве расследуют похищение мужчины из подъезда

Следственный комитет РФ расследует уголовное дело четырех лиц 25-30 лет, которые надругались над мужчиной на юго-западе Москвы после того, как похитили его из... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T13:22

2022-06-26T13:22

2022-06-26T13:26

происшествия

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Следственный комитет РФ расследует уголовное дело четырех лиц 25-30 лет, которые надругались над мужчиной на юго-западе Москвы после того, как похитили его из подъезда, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова."Черемушкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении четырех мужчин в возрасте от 25 до 30 лет. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой) и п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера)", - говорится в сообщении.По данным следствия, вечером 21 июня группа лиц, находясь в подъезде, расположенного по улице Академика Арцимовича в городе Москве, подвергли жестокому избиению мужчину. Сообщники насильно вывели потерпевшего из подъезда и посадили в автомобиль, применяя физическую силу. Затем группа последовала на территорию Троицкого округа Москвы, где, угрожая предметом, похожим на нож, забрала деньги, имеющиеся у мужчины, и совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера, после чего скрылись.Сообщается, что потерпевший обратился в полицию, фигуранты были вскоре задержаны. "Благодаря грамотной тактике следователя столичного СК России один из обвиняемых полночью признал свою вину и изобличил соучастников в совершенных преступлениях", - сказала Иванова.Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании фигурантам мер пресечения в виде заключения обвиняемых под стражу.

https://ria.ru/20220625/pokhischenie-1798073229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)