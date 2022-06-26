15:01 26.06.2022 (обновлено: 15:10 26.06.2022)
В Москве продлили оранжевый уровень опасности
Гидрометцентр продлил оранжевый уровень опасности в Москве из-за жары
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДевушка катается на велосипеде на территории спортивного комплекса "Лужники" в Москве
Девушка катается на велосипеде на территории спортивного комплекса "Лужники" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Гидрометцентр объявил о продлении в понедельник оранжевого уровня погодной опасности в Москве из-за жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
Ранее в воскресенье был также объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Отмечается, что предупреждение по Москве будет действовать с 12.00 27 июня до 21.00 27 июня.
"Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.
Кроме того, "желтый" уровень объявлен на понедельник в Подмосковье.
"Очень высокая температура. Период предупреждения с 12.00 27 июня до 21.00 27 июня", - добавляется в сообщении.
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