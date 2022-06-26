https://ria.ru/20220626/pogoda-1798226640.html

В Москве продлили оранжевый уровень опасности

В Москве продлили оранжевый уровень опасности - РИА Новости, 26.06.2022

В Москве продлили оранжевый уровень опасности

Гидрометцентр объявил о продлении в понедельник оранжевого уровня погодной опасности в Москве из-за жары, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T15:01

2022-06-26T15:01

2022-06-26T15:10

москва

московская область (подмосковье)

гидрометцентр

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Гидрометцентр объявил о продлении в понедельник оранжевого уровня погодной опасности в Москве из-за жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее в воскресенье был также объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Отмечается, что предупреждение по Москве будет действовать с 12.00 27 июня до 21.00 27 июня."Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.Кроме того, "желтый" уровень объявлен на понедельник в Подмосковье."Очень высокая температура. Период предупреждения с 12.00 27 июня до 21.00 27 июня", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220625/moskva-1798089484.html

москва

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр