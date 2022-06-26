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При обстреле украинскими войсками села Доля в ДНР погиб мужчина - РИА Новости, 26.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220626/pogibshiy-1798270203.html
При обстреле украинскими войсками села Доля в ДНР погиб мужчина
При обстреле украинскими войсками села Доля в ДНР погиб мужчина - РИА Новости, 26.06.2022
При обстреле украинскими войсками села Доля в ДНР погиб мужчина
Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками села Доля в Ленинском районе Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T20:45
2022-06-26T20:45
специальная военная операция на украине
в мире
ленинский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками села Доля в Ленинском районе Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство сообщало, что украинские войска обстреляли село Доля в 19.20 (совпадает с мск), выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра."По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) городов республики: город Донецк, Ленинский район (село Доля): погиб мужчина 1949 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220626/donbass-1798249507.html
ленинский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
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в мире, ленинский район, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины
20:45 26.06.2022
 
При обстреле украинскими войсками села Доля в ДНР погиб мужчина

Представительство ДНР в СЦКК: обстреле украинскими войсками села Доля погиб мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, собранные недалеко от обстрелянного ВСУ здания в Донбассе
Осколки снарядов, собранные недалеко от обстрелянного ВСУ здания в Донбассе - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Осколки снарядов, собранные недалеко от обстрелянного ВСУ здания в Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками села Доля в Ленинском районе Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее представительство сообщало, что украинские войска обстреляли село Доля в 19.20 (совпадает с мск), выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
Вчера, 17:46Специальная военная операция на Украине
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"По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) городов республики: город Донецк, Ленинский район (село Доля): погиб мужчина 1949 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛенинский районДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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