https://ria.ru/20220626/pogibshiy-1798270203.html

При обстреле украинскими войсками села Доля в ДНР погиб мужчина

При обстреле украинскими войсками села Доля в ДНР погиб мужчина - РИА Новости, 26.06.2022

При обстреле украинскими войсками села Доля в ДНР погиб мужчина

Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками села Доля в Ленинском районе Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T20:45

2022-06-26T20:45

2022-06-26T20:45

специальная военная операция на украине

в мире

ленинский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

сцкк

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками села Доля в Ленинском районе Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство сообщало, что украинские войска обстреляли село Доля в 19.20 (совпадает с мск), выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра."По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) городов республики: город Донецк, Ленинский район (село Доля): погиб мужчина 1949 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220626/donbass-1798249507.html

ленинский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ленинский район, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины