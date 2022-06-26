https://ria.ru/20220626/pogibshiy-1798270203.html
При обстреле украинскими войсками села Доля в ДНР погиб мужчина
При обстреле украинскими войсками села Доля в ДНР погиб мужчина - РИА Новости, 26.06.2022
При обстреле украинскими войсками села Доля в ДНР погиб мужчина
Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками села Доля в Ленинском районе Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T20:45
2022-06-26T20:45
2022-06-26T20:45
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
донецкая народная республика
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками села Доля в Ленинском районе Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство сообщало, что украинские войска обстреляли село Доля в 19.20 (совпадает с мск), выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра."По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) городов республики: город Донецк, Ленинский район (село Доля): погиб мужчина 1949 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220626/donbass-1798249507.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ленинский район, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины
При обстреле украинскими войсками села Доля в ДНР погиб мужчина
Представительство ДНР в СЦКК: обстреле украинскими войсками села Доля погиб мирный житель