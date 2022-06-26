https://ria.ru/20220626/partnerstvo-1798251814.html
Страны G7 запускают новое партнерство по инфраструктуре и инвестициям
Страны G7 запускают новое партнерство по инфраструктуре и инвестициям - РИА Новости, 26.06.2022
Страны G7 запускают новое партнерство по инфраструктуре и инвестициям
Страны "Большой семерки" запускают новое партнерство по глобальной инфраструктуре и инвестициям, призванное укрепить мировую экономику и цепочки поставок,... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T18:12
2022-06-26T18:12
2022-06-26T18:35
экономика
сша
g7
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ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. Страны "Большой семерки" запускают новое партнерство по глобальной инфраструктуре и инвестициям, призванное укрепить мировую экономику и цепочки поставок, заявил в воскресенье Белый дом."Президент Байден и другие лидеры стран G7 официально запускают Партнерство по глобальной инфраструктуре и инвестициям, которое будет реализовывать революционные проекты, призванные устранить пробелы в инфраструктуре развивающихся стран, укрепить мировую экономику и цепочки поставок, а также продвинуть интересы США в сфере национальной безопасности", - говорится в распространенном заявлении американской администрации.Ожидается, что хозяин Белого дома и другие лидеры сообщества G7 в самое ближайшее время выступят с официальным объявлением о запуске данной инициативы.Как проинформировали в администрации, США в рамках нового проекта намерены выделить 200 миллиардов долларов на развитие глобальной инфраструктуры до 2027 года, а вместе с партнерами по "Большой семерке" - 600 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20220623/amerika-1797362935.html
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экономика, сша, g7
18:12 26.06.2022 (обновлено: 18:35 26.06.2022)
Страны G7 запускают новое партнерство по инфраструктуре и инвестициям
Белый дом: страны G7 запускают новое партнерство по инфраструктуре и инвестициям