https://ria.ru/20220626/oruzhie-1798257762.html

МВД утвердило требования к оружию самообороны

МВД утвердило требования к оружию самообороны - РИА Новости, 26.06.2022

МВД утвердило требования к оружию самообороны

Министерство внутренних дел утвердило криминалистические требования к техническим параметрам разрешенного в России оружия самообороны, следует из... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T19:01

2022-06-26T19:01

2022-06-26T22:56

общество

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

безопасность

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Министерство внутренних дел утвердило криминалистические требования к техническим параметрам разрешенного в России оружия самообороны, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.По закону к нему относятся огнестрельное гладкоствольное длинноствольное и травматическое оружие, газовые пистолеты и револьверы, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, а также электрошокеры.Также должна быть возможность идентифицировать оставшиеся после стрельбы гильзы, а магазины должны вмещать меньше десяти патронов. На стволе, затворе, барабане, рамке и ствольной коробке должен быть индивидуальный номер.Травматическое оружие не может быть изготовлено из боевого, служебного, снятого с учета и списанного огнестрельного. Механические распылители, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, должны иметь маркировочные обозначения, а на резервуарах для их снаряжения должно быть указано название вещества. Электрошокеры должны просто иметь маркировку.

https://ria.ru/20220531/samooborona-1792063240.html

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общество, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), безопасность