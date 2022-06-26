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МВД утвердило требования к оружию самообороны - РИА Новости, 26.06.2022
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МВД утвердило требования к оружию самообороны
МВД утвердило требования к оружию самообороны - РИА Новости, 26.06.2022
МВД утвердило требования к оружию самообороны
Министерство внутренних дел утвердило криминалистические требования к техническим параметрам разрешенного в России оружия самообороны, следует из... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T19:01
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общество
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
безопасность
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Министерство внутренних дел утвердило криминалистические требования к техническим параметрам разрешенного в России оружия самообороны, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.По закону к нему относятся огнестрельное гладкоствольное длинноствольное и травматическое оружие, газовые пистолеты и револьверы, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, а также электрошокеры.Также должна быть возможность идентифицировать оставшиеся после стрельбы гильзы, а магазины должны вмещать меньше десяти патронов. На стволе, затворе, барабане, рамке и ствольной коробке должен быть индивидуальный номер.Травматическое оружие не может быть изготовлено из боевого, служебного, снятого с учета и списанного огнестрельного. Механические распылители, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, должны иметь маркировочные обозначения, а на резервуарах для их снаряжения должно быть указано название вещества. Электрошокеры должны просто иметь маркировку.
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общество, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), безопасность
19:01 26.06.2022 (обновлено: 22:56 26.06.2022)
 
МВД утвердило требования к оружию самообороны

МВД утвердило требования к параметрам оружия для самообороны

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина стреляет по мишеням
Мужчина стреляет по мишеням - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Мужчина стреляет по мишеням. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Министерство внутренних дел утвердило криминалистические требования к техническим параметрам разрешенного в России оружия самообороны, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.
По закону к нему относятся огнестрельное гладкоствольное длинноствольное и травматическое оружие, газовые пистолеты и револьверы, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, а также электрошокеры.

"Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны не должно иметь в своей конструкции приспособлений для бесшумной стрельбы, а также совокупности механизмов и деталей, обеспечивающих ведение огня очередями", — говорится в документе, который вступит в силу 29 июня.

Также должна быть возможность идентифицировать оставшиеся после стрельбы гильзы, а магазины должны вмещать меньше десяти патронов. На стволе, затворе, барабане, рамке и ствольной коробке должен быть индивидуальный номер.
Травматическое оружие не может быть изготовлено из боевого, служебного, снятого с учета и списанного огнестрельного. Механические распылители, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, должны иметь маркировочные обозначения, а на резервуарах для их снаряжения должно быть указано название вещества. Электрошокеры должны просто иметь маркировку.
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