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Украинские войска обстреляли Новобахмутовку из "Градов"

Украинские войска обстреляли Новобахмутовку из "Градов" - РИА Новости, 26.06.2022

Украинские войска обстреляли Новобахмутовку из "Градов"

Украинские войска в 18.50 обстреляли Новобахмутовку в ДНР, выпустив 20 ракет из реактивной системы залпового огня "Град", сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T19:44

2022-06-26T19:44

2022-06-26T20:07

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска в 18.50 обстреляли Новобахмутовку в ДНР, выпустив 20 ракет из реактивной системы залпового огня "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям...18.50 - н.п. Новопокровское - н.п. Новобахмутовка: выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Отмечается, что украинские войска с 17.48 до 18.25 выпустили 22 мины калибром 82 миллиметра по населенному пункту Горловка. С 18.35 до 19.10 обстрелу подвергся населенный пункт Доломитное, по нему было выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20220626/plen-1798234201.html

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украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины