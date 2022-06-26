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Посол ЛНР: треть эвакуированных с "Азота" отказались покидать Северодонецк

Посол ЛНР: треть эвакуированных с "Азота" отказались покидать Северодонецк - РИА Новости, 26.06.2022

Посол ЛНР: треть эвакуированных с "Азота" отказались покидать Северодонецк

Эвакуированных мирных жителей с химкомбината "Азот" в Северодонецке, который перешел под контроль союзных сил ЛНР и России, вывозят в город Старобельск, но... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T19:46

2022-06-26T19:46

2022-06-26T19:47

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игорь конашенков

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Эвакуированных мирных жителей с химкомбината "Азот" в Северодонецке, который перешел под контроль союзных сил ЛНР и России, вывозят в город Старобельск, но примерно треть отказываются покидать Северодонецк, заявил посол республики в РФ Родион Мирошник."Эвакуированных мирных с "Азота" вывозят в Старобельск и дальше - по их желанию. Но около 30% вышедших отказываются покидать Северодонецк в надежде, что жизнь в городе наладится достаточно быстро", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.Ранее в воскресенье посол сообщил, что бойцы ЛНР эвакуировали еще около 250 человек с комбината, среди эвакуированных есть маленькие дети.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 25 июня сообщил, что попытка противника превратить промзону "Азота" в упорный очаг сопротивления сорвана, территория завода контролируется подразделениями Народной милиции ЛНР.

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в мире, здоровье - общество, игорь конашенков, северодонецк, луганская народная республика, россия