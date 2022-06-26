https://ria.ru/20220626/kredit-1798165886.html
Британия готова предоставить Украине дополнительный кредит
Британия готова предоставить Украине дополнительный кредит - РИА Новости, 26.06.2022
Британия готова предоставить Украине дополнительный кредит
Лондон готов предоставить Киеву дополнительные кредитные гарантии на 525 миллионов долларов по линии Всемирного банка, говорится в заявлении канцелярии... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T03:06
2022-06-26T03:06
2022-06-26T03:06
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всемирный банк
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Лондон готов предоставить Киеву дополнительные кредитные гарантии на 525 миллионов долларов по линии Всемирного банка, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона."Украинское правительство опасается, что к осени у него может закончиться финансирование, если ему не будет оказана срочная финансовая помощь", - говорится в сообщении, согласно которому Британия "готова предоставить еще 525 миллионов долларов (или 429 миллионов фунтов стерлингов) в качестве гарантий" по линии Всемирного банка.Отмечается, что общий объем экономической и гуманитарной помощи Украине со стороны Великобритании превысит 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (1,8 миллиарда долларов).В воскресенье Джонсон на встрече лидеров G7 в баварском замке Эльмау призовет страны "Большой семерки" поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, подчеркивается в заявлении.
https://ria.ru/20220520/kredit-1789764789.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, великобритания, всемирный банк
Британия готова предоставить Украине дополнительный кредит
Британия готова предоставить Киеву кредитные гарантии на 429 миллионов фунтов по линии ВБ