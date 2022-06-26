Рейтинг@Mail.ru
Британия готова предоставить Украине дополнительный кредит - РИА Новости, 26.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220626/kredit-1798165886.html
Британия готова предоставить Украине дополнительный кредит
Британия готова предоставить Украине дополнительный кредит - РИА Новости, 26.06.2022
Британия готова предоставить Украине дополнительный кредит
Лондон готов предоставить Киеву дополнительные кредитные гарантии на 525 миллионов долларов по линии Всемирного банка, говорится в заявлении канцелярии... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T03:06
2022-06-26T03:06
в мире
украина
великобритания
всемирный банк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_defeca673eae56d9009b82d15c2a77f7.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Лондон готов предоставить Киеву дополнительные кредитные гарантии на 525 миллионов долларов по линии Всемирного банка, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона."Украинское правительство опасается, что к осени у него может закончиться финансирование, если ему не будет оказана срочная финансовая помощь", - говорится в сообщении, согласно которому Британия "готова предоставить еще 525 миллионов долларов (или 429 миллионов фунтов стерлингов) в качестве гарантий" по линии Всемирного банка.Отмечается, что общий объем экономической и гуманитарной помощи Украине со стороны Великобритании превысит 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (1,8 миллиарда долларов).В воскресенье Джонсон на встрече лидеров G7 в баварском замке Эльмау призовет страны "Большой семерки" поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, подчеркивается в заявлении.
https://ria.ru/20220520/kredit-1789764789.html
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_205:0:2934:2047_1920x0_80_0_0_5bd355bf6761542798df4fc070f28b22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания, всемирный банк
03:06 26.06.2022
 
Британия готова предоставить Украине дополнительный кредит

Британия готова предоставить Киеву кредитные гарантии на 429 миллионов фунтов по линии ВБ

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Лондон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Лондон готов предоставить Киеву дополнительные кредитные гарантии на 525 миллионов долларов по линии Всемирного банка, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
"Украинское правительство опасается, что к осени у него может закончиться финансирование, если ему не будет оказана срочная финансовая помощь", - говорится в сообщении, согласно которому Британия "готова предоставить еще 525 миллионов долларов (или 429 миллионов фунтов стерлингов) в качестве гарантий" по линии Всемирного банка.
Отмечается, что общий объем экономической и гуманитарной помощи Украине со стороны Великобритании превысит 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (1,8 миллиарда долларов).
В воскресенье Джонсон на встрече лидеров G7 в баварском замке Эльмау призовет страны "Большой семерки" поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, подчеркивается в заявлении.
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 16:16
Канада предоставит Украине кредит почти на 200 миллионов долларов
 
В миреУкраинаВеликобританияВсемирный банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала